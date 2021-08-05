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На музыкальном кубке губернатора по КВН в Рязани выступит команда высшей лиги «Триод и Диод».

7 августа в Рязани состоится Первый музыкальный кубок губернатора по КВН.

На открытой площадке Зелёного театра соберутся коллективы вузов и сузов, а также команды официальной Рязанской лиги Международного союза КВН 2021 года.

Хедлайнером мероприятия станет титулованная команда высшей лиги международного союза КВН «Триод и Диод».

Команда была основана в смоленскими студентами на базе филиала МЭИ. Впервые выступила на Сочинском фестивале в 2004 году.

Своё триумфальное шествие по планете КВН «Триод и Диод» начал с Рязанской лиги международного союза КВН.

Позже фронтмен команды — Максим Киселёв долгое время работал редактором рязанской лиги .

Поэтому рязанский зритель знает «Триода и Диода» не только как «ребят из ящика».

А для участников команды Рязань, практически второй, после Смоленска, родной город.

Поэтому встреча в Зелёном театре Рязани, после долгого перерыва, обещает стать особенно тёплой и ,конечно, смешной.

Максим Киселёв уже готовится, и даже записал видеообращение, которое мы представляем вашему вниманию. Билеты на мероприятие ЗДЕСЬ.