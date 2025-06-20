На Московском шоссе в Рязани горел частный жилой дом

На Московском шоссе в Рязани произошёл пожар. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило 19 июня в 01:19. На место происшествия выезжали 8 человек, 2 единицы пожарной техники.

Дом был повреждён огнём на площади 25 квадратных метров. Люди не пострадали.

Причину пожара устанавливают специалисты.