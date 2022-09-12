Понедельник, 12 сентября, 2022
Татьяна Проводина

На губернаторских выборах в Рязанской области победил Павел Малков

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На выборах губернатора Рязанской области с большим отрывом одержал победу врио главы региона Павел Малков. Он набрал 84,55% голосов избирателей.

Региональная избирательная комиссия Рязанской области представила предварительные данные результатов голосования по состоянию на 2:40 12 сентября после обработки 100% протоколов:

Павел Малков от «Единой России» — 84,55% голосов,

Денис Сидоров от КПРФ – 5,68% голосов,

Дмитрий Репников от ЛДПР – 3,60% голосов,

Наталья Рубина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 2,68% голосов,

Григорий Парсентьев от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» — 2,21% голосов.

В выборах приняли участие 42,93% избирателей.

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