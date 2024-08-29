Четверг, 29 августа, 2024

На День города в Рязани испекут пирог длиной 100 метров

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации Рязани

В этом году Рязань отмечает 929-летие со дня основания, поэтому кондитеры МП «Детское питание» готовят для жителей и гостей города шикарное угощение — пирог длиной 100 метров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Кондитерское изделие состоит из трех видов теста, вкуснейших начинок и пряничных украшений. Одна из частей угощения — «Собник» — это открытый пирог из ржаного теста с фруктово-овощной начинкой. Традиционное рязанское угощение — претендент на новый гастрономический бренд.

Отведать пирог можно будет 31 августа в субботу на гастрономическом фестивале, который будет проходить с 12:00 до 18:00 на Лыбедском бульваре.

Дегустация пирога ориентировочно начнется с 13:30.

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