На День города в Рязани испекут пирог длиной 100 метров

В этом году Рязань отмечает 929-летие со дня основания, поэтому кондитеры МП «Детское питание» готовят для жителей и гостей города шикарное угощение — пирог длиной 100 метров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Кондитерское изделие состоит из трех видов теста, вкуснейших начинок и пряничных украшений. Одна из частей угощения — «Собник» — это открытый пирог из ржаного теста с фруктово-овощной начинкой. Традиционное рязанское угощение — претендент на новый гастрономический бренд.

Отведать пирог можно будет 31 августа в субботу на гастрономическом фестивале, который будет проходить с 12:00 до 18:00 на Лыбедском бульваре.

Дегустация пирога ориентировочно начнется с 13:30.

Возрастное ограничение: 0+.