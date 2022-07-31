Татьяна Проводина

Мужчина, находившийся в федеральном розыске, задержан в Рязани

Мужчина, находившийся в федеральном розыске, задержан в Рязани.

Задержанного доставили в ОМВД по Советскому району города для разбирательства и передачи инициатору розыска. Подробности рассказали в УМВД по Рязанской области.

Ночью на улице Либкнехта сотрудники ППСП заметили прохожего, который при виде людей в форме стал нервничать и попытался скрыться.

Подозрительного гражданина остановили и проверили его личность по информационным базам. Выяснилось, что 29-летний житель Рязани находится в федеральном розыске УФСИН по Рязанской области по статье о нарушении неприкосновенности жилища.

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