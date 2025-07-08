Мотоциклистку на площади Ленина сбила 19-летняя рязанка, проехавшая на красный сигнал светофора

В Рязани днем 8 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Подробности сообщили в Госавтоинспекции.

Около дома №1/17 по Первомайскому проспекту примерно в 13:20 автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого находилась 19-летняя рязанка, по предварительной информации, двигаясь на красный запрещающий сигнал светофора, столкнулась с мопедом «Венто Смарт 3» под управлением 36-летней женщины. В результате ДТП водитель мопеда получила травмы, ее госпитализировали.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.