Московско-Рязанский регион МЖД возглавил Александр Довженок

Сегодня начальник Московской железной дороги Валерий Танаев представил коллективу Московско-Рязанского региона нового руководителя. Им стал Александр Довженок, который до этого назначения занимал должность заместителя главного инженера Московской железной дороги.
В своем выступлении начальник МЖД Валерий Танаев отметил важную роль региона в деятельности столичной магистрали.
Региону предстоит не только сохранить достигнутые производственные показатели, но и выйти на лидирующие позиции.
Александр Довженок свою трудовую деятельность на железной дороге начал в 1995 году дорожным мастером Унечской дистанции пути, затем работал в Брянской, Бекасовской и Голутвинской дистанциях пути, ревизорском аппарате магистрали. В 2019 году назначен заместителем главного инженера Московской железной дороги.