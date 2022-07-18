Московско-Рязанский регион МЖД возглавил Александр Довженок

Сегодня начальник Московской железной дороги Валерий Танаев представил коллективу Московско-Рязанского региона нового руководителя. Им стал Александр Довженок, который до этого назначения занимал должность заместителя главного инженера Московской железной дороги.

В своем выступлении начальник МЖД Валерий Танаев отметил важную роль региона в деятельности столичной магистрали.

— По количеству перевозимых грузов по железной дороге вокруг столицы Московско-Рязанский регион является самым напряженным. В границах региона расположено 22 железнодорожных предприятия, где трудятся более 6,8 тыс. железнодорожников, обеспечивая круглосуточную бесперебойную работу дороги. В развитии области магистраль имеет важнейшее значение, поскольку обеспечивает стабильную работу 40 предприятий. В числе наиболее крупных – нефтеперерабатывающие комплексы и предприятия по производству минеральных и химических удобрений, — сказал начальник МЖД Валерий Танаев.

Региону предстоит не только сохранить достигнутые производственные показатели, но и выйти на лидирующие позиции.

Александр Довженок свою трудовую деятельность на железной дороге начал в 1995 году дорожным мастером Унечской дистанции пути, затем работал в Брянской, Бекасовской и Голутвинской дистанциях пути, ревизорском аппарате магистрали. В 2019 году назначен заместителем главного инженера Московской железной дороги.