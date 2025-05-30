Море призов, встреча лета и главный детский праздник! Афиша мероприятий Рязани 31 мая – 1 июня 

Весна приближается к своему завершению. На смену расцветающему, нежному сезону приходит уже бурно цветущее, знойное и насыщенное событиями лето! В этом году первый его день приходится на воскресенье, что означает только одно – День защиты детей станет праздником абсолютно для всех. Рассказываем, какие площадки города что подготовили для жителей в грядущие выходные.

31 мая, суббота

– Открытие «Фестивального лета» (0+), Рязанская ВДНХ – еженедельные события на одной из самых популярных Рязанских площадок возвращаются! Отныне каждую субботу, в течение всего лета, посетители локации смогут наслаждаться и участвовать в различных активностях, танцевальных и творческих мастер-классах, концертах, детских анимационных программах и иных интерактивах. Что ожидается в этот раз? По-настоящему грандиозное открытие!

Интерактивы:

– 15:00 – Бесплатный мастер-класс по созданию деревянной игрушки «Закидушка»

– 15:00 – Пленэр на территории Рязанской ВАНХ (до 18:00)

– 16:00 – Бесплатные творческие мастер-классы от креативного центра MINISTRIUM (до 18:00)

– 17:00 – Анимационная программа для детей (до 20:00)

– 18:00 – Игры от нейромузея «Шевели мозгами» (до 20:00)

Концертная программа:

– 20:00 – Концерт ансамбля солистов «Доминанта» (до 21:00)

– 21:00 – Выступление кавер-группы «ГАНГСТЕРЫ» (до 21:55)

1 июня, воскресенье

Но разумеется, все самые теплые и душевные праздники приходятся на общегородской День защиты детей (0+). Во всех парках и ДК Рязани в это воскресенье отгремят свои концертные и интерактивные программы. Давайте же узнаем, какие!

– 11:00 – Праздник «Здравствуй, лето» (0+), Площадь перед Рязанским дворцом культуры и искусства – начинаем культурно и красочно проводить день с самого утра!

– 11:00-15:00 – Фестиваль детства Движения первых (0+), Лесопарк – в программу включены 50 интерактивных площадок с творческими и спортивными мастер-классами, концерт, конкурс семейной песни, ярмарка и, наконец, выступление кавер-группы «Esenin Street»!

– 12:00 – «Мир начинается с детства» (0+), Площадь перед МКЦ – тематическую концертную программу представит Детский музыкальный театр «Созвездие Добра»;

– 14:00 – «Страна Вообразилия» (0+), Нижний городской сад – не обойдется без яркого и теплого празднования и недавно преобразившийся парк неподалеку от Театральной площади;

– 15:00 – «Праздник детства» (0+), Зеленый театр ЦПКиО – на площади перед ним развернется масштабная программа:

15:00 – Показ мультфильмов

16:00 – Мастер-классы, интерактивные площадки, конкурсы, лотерея

16:30 – Анимационная программа от Мисти парка

17:00 – Концертная программа на сцене Зелёного театра с участием Продюсерского центра «Медиа-Формат», Вокальной студии Ксении Морозовой и танцевального проекта «Есения»

18:00 – Розыгрыш ценных призов и показ мультфильмов;

– 15:00 – Праздничная программа «Самый детский день» (0+), Сквер 50-летия Октября – продолжаем день, созерцая и отмечая;

– 16:00 – Интерактивный спектакль-концерт для детей и взрослых «Спасаем лето» (0+), Рязанская ВДНХ – спектакль на открытом воздухе объединит солистов и эстрадно-духовой оркестр Рязанского областного Дворца культуры и искусства в таинственной истории со множеством песен и музыкой, с хороводами и весельем.

– 18:00 – «Здравствуй лето, праздник детства» (0+), Летняя эстрада «КДЦ «Октябрь» – плавно подбираемся к завершению дня, но не теряем торжества духа!

– 18:00 – «Счастье в детских ладошках» (0+), Парк имени Гагарина, Летняя эстрада – в рамках праздника рязанцев ждут интерактивные площадки, тематические фотозоны, танцевальные флешмобы и разнообразные мастер-классы. Самая приятная часть события аттракционы! Также всех жителей города порадуют выступления Народного молодежного театра «Нюанс» ДК «Приокский», школы современного вокала «Я Артист» и танцевальной студии «Dance Like».