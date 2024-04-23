Вторник, 23 апреля, 2024

Молодым рязанским педагогам дополнительно выплатят 27595 рублей

Автор: 7info

Опубликовано

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты одобрили установление дополнительной меры социальной поддержки и социальной помощи по предоставлению единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на должности педагогических работников в муниципальные общеобразовательные учреждения города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Единовременная выплата предоставляется однократно молодым специалистам, отработавшим в муниципальном общеобразовательном учреждении города Рязани на должности педагогического работника по основному месту работы не менее девяти месяцев по трудовому договору, заключенному не ранее 1 августа 2023 года. Ее размер составит 27595 рублей.

На заседании комитета согласованы решения о преобразовании муниципальных предприятий города Рязани «Жилищно-коммунальное Управление № 22» и «Аварийно-ремонтная служба» в муниципальные бюджетные учреждения. Такие изменения необходимы в рамках реализации мероприятий по реформированию государственных унитарных предприятий Рязанской области в соответствии с Законом № 485-ФЗ.

Окончательные решения по всем вопросам будут приняты на заседании Рязанской городской Думы.

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