«Могла быть изнасилована»: под Волгодонском нашли мертвой 15-летнюю девочку

Найденная мертвой 15-летняя жительница Волгодонска Ростовской области могла быть изнасилована, пишет Блокнот со ссылкой на источник.

Трагедия произошла днем 20 июля. По предварительной информации, девочка выпала из окна многоэтажного дома и получила множественные травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело нашли под окнами дома по адресу Строителей, 5.

Сообщается, что накануне гибели девушка обращалась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее действий сексуального характера.

По предварительным данным, в этом доме девушка не проживала. Погибшая состояла на учете в ПДН.