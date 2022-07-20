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«Могла быть изнасилована»: под Волгодонском нашли мертвой 15-летнюю девочку

Найденная мертвой 15-летняя жительница Волгодонска Ростовской области могла быть изнасилована, пишет Блокнот со ссылкой на источник.

Трагедия произошла днем 20 июля. По предварительной информации, девочка выпала из окна многоэтажного дома и получила множественные травмы, несовместимые с жизнью. Ее тело нашли под окнами дома по адресу Строителей, 5.

Сообщается, что накануне гибели девушка обращалась в полицию с заявлением о совершении в отношении нее действий сексуального характера.

По предварительным данным, в этом доме девушка не проживала. Погибшая состояла на учете в ПДН.

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