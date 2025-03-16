«Мне ее жаль»: Бледанс объяснила нервозное состояние Пугачевой на Кипре

Певица Алла Пугачева нервничала, общаясь с российской журналисткой на Кипре, из-за проблем с замком в подмосковной деревне Грязи, предположила в беседе с «МК» актриса Эвелина Бледанс.

По ее мнению, Примадонне тяжело жить в более скромных условиях.

«Если бы у меня был такой замок, как у Пугачевой, я бы по нему очень скучала, просто безумно скучала. Поэтому, наверное, у нее и нервозность такая. Я Аллу очень люблю, но что поделать — нервы!» — сказала Бледанс.

Артистка отметила, что ей жаль певицу, которая привыкла к народному обожанию, но она сделала свой выбор.

«Я думаю, что, если Алла захочет вернуться, она вернется. И наш народ, конечно, ее простит. Всем свойственно ошибаться. Никто из нас не без греха», — считает она. Реклама

В начале марта НТВ опубликовал видео с Пугачевой, которая поссорилась с журналисткой на Кипре. На кадрах раздраженная певица шла на репортера, а та ей кричала: «Не надо, пожалуйста, нападать». Под конец видео примадонна назвала женщину «тупой и нахальной», а себя — «патриоткой».