«Мне ее жаль»: Бледанс объяснила нервозное состояние Пугачевой на Кипре

Певица Алла Пугачева нервничала, общаясь с российской журналисткой на Кипре, из-за проблем с замком в подмосковной деревне Грязи, предположила в беседе с «МК» актриса Эвелина Бледанс.
По ее мнению, Примадонне тяжело жить в более скромных условиях.
Артистка отметила, что ей жаль певицу, которая привыкла к народному обожанию, но она сделала свой выбор.
В начале марта НТВ опубликовал видео с Пугачевой, которая поссорилась с журналисткой на Кипре. На кадрах раздраженная певица шла на репортера, а та ей кричала: «Не надо, пожалуйста, нападать». Под конец видео примадонна назвала женщину «тупой и нахальной», а себя — «патриоткой».