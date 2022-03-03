Мэрия Рязани вместе с молодёжью займётся разъяснительной работой в соцсетях

Мэр Рязани Елена Сорокина 2 февраля провела встречу с руководителем молодёжной администрации Антоном Гридневым. Они обсудили сотрудничество, также Сорокина постаралась ответить на вопросы молодёжи.

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Члены молодёжной администрации хотят быть более вовлечёнными в рабочие моменты. Елена Сорокина полностью поддержала это стремление и пригласила их принимать участие в еженедельных планёрках. Также для обсуждения текущей повестки вместе с молодёжной администрацией мэрия проведёт расширенное заседание.

Ещё один вопрос – ротация кадров. Выяснилось, что многие жители города хотят войти в молодёжную администрацию и готовы работать на благо города.

— Кто-то попробовал себя в новой роли и понял, что хочет заниматься чем-то другим. Нужно давать возможность молодым людям проявить себя, — отметила Сорокина.

Мэр указала, что сейчас важна роль молодёжной администрации в дискуссионной и разъяснительной работе.