Мэрия Рязани вместе с молодёжью займётся разъяснительной работой в соцсетях

Мэр Рязани Елена Сорокина 2 февраля провела встречу с руководителем молодёжной администрации Антоном Гридневым. Они обсудили сотрудничество, также Сорокина постаралась ответить на вопросы молодёжи.
Члены молодёжной администрации хотят быть более вовлечёнными в рабочие моменты. Елена Сорокина полностью поддержала это стремление и пригласила их принимать участие в еженедельных планёрках. Также для обсуждения текущей повестки вместе с молодёжной администрацией мэрия проведёт расширенное заседание.
Ещё один вопрос – ротация кадров. Выяснилось, что многие жители города хотят войти в молодёжную администрацию и готовы работать на благо города.
Мэр указала, что сейчас важна роль молодёжной администрации в дискуссионной и разъяснительной работе.