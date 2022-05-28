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Суббота, 28 мая, 2022

Мэрия Рязани согласовала митинг против строительства песчаного карьера в Заокском

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Александр Ильин
Александр Ильин

Мэрия Рязани согласовала митинг против строительства песчаного карьера в Заокском

Администрация Рязани согласовала проведение митинга против строительства песчаного карьера на территории Заокского сельского поселения. Распоряжение мэрии опубликовало региональное отделение ВООПиК.

Митинг пройдёт в четверг, 2 июня, перед памятником Советско-Польского братства по оружию на улице Октябрьской Рязани. Время — с 12:00 до 15:00.

На общественных обсуждениях 16 ноября 2021 года жители сёл Заокское и Коростово выступили против разработки карьера. Позже начался сбор подписей за отмену строительства. Через некоторое время специалисты нашли множественные нарушения в проекте разработки карьера. В ситуацию вмешался и экс-губернатор Любимов, призвав изучить доводы населения, экспертов. В апреле 2022 года зампред правительства Филиппов заявил, что строительство песчаного карьера не несёт угрозы природе.

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