Мэрия Рязани согласовала митинг против строительства песчаного карьера в Заокском

Администрация Рязани согласовала проведение митинга против строительства песчаного карьера на территории Заокского сельского поселения. Распоряжение мэрии опубликовало региональное отделение ВООПиК.

Митинг пройдёт в четверг, 2 июня, перед памятником Советско-Польского братства по оружию на улице Октябрьской Рязани. Время — с 12:00 до 15:00.

На общественных обсуждениях 16 ноября 2021 года жители сёл Заокское и Коростово выступили против разработки карьера. Позже начался сбор подписей за отмену строительства. Через некоторое время специалисты нашли множественные нарушения в проекте разработки карьера. В ситуацию вмешался и экс-губернатор Любимов, призвав изучить доводы населения, экспертов. В апреле 2022 года зампред правительства Филиппов заявил, что строительство песчаного карьера не несёт угрозы природе.