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Среда, 1 декабря, 2021
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Мэрия Рязани прокомментировала информацию о сокращении числа маршруток

7info

Пресс-служба администрации Рязани прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о сокращении числа маршруток в городе на треть. По данным мэрии, опубликованное постановление призвано привести в порядок документы.

Ранее об изменениях подробно писал общественный совет при управлении транспорта. Приводим текс сообщения полностью.

В мае следующего года у ряда перевозчиков города Рязани заканчивается срок действия свидетельств об осуществлении перевозок. Речь идет о тех организациях, которые обслуживают некоторые маршруты с литерами «а» и «б» 1-3 машинами. При этом, основные перевозчики с 15-30 транспортными средствами на тех же маршрутах продолжат осуществлять перевозку пассажиров в полном объеме.

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Так, с 5 мая 2022 прекратят работу коммерческие перевозчики, обслуживающие маршруты № 33аМ2 «ул. Новоселов, 60 — пос. Южный», 47бМ2 «ул. Новоселов, 60 — пос. Дягилево (ул. Коняева)», 50аМ2 «ул. Княжье Поле — пос. Южный», 65бМ2 «Психбольница — ДПР-5».

Также с мая планируется отменить маршруты регулярных перевозок № 33бМ2 «ул. Новоселов, 60 — пос. Южный», 62аМ2 «пос. Мехзавода — Олимпийский городок», 65аМ2 «Психбольница — ДПР-5», 66бМ2 «ЗАО Русская кожа — ДПР-5», 68аМ2 «пос. Юбилейный — Трудовая ул. (пос. Шлаковый)», 95аМ2 «пос. Юбилейный — МЖК „Кальное“ — ТЦ „Круиз“, 99бМ2 „ж/д ст. Лесок — пос. Никуличи (ОЭМЗ института ‚Гинцветмет‘)“.

Помимо этого, в целях приведения в соответствие реестра маршрутов регулярных перевозок планируется отмена некоторых маршрутов, обслуживание которых не осуществляется уже долгое время — пол года и более: № 34М3 „ул. Новоселов, 60 — Недостоево“, 31М2 „ул. Новоселов, 60 — пос. Дягилево (ул. Коняева)“, 41аМ2 „Большая ул. — МЖК ‚Кальное‘ — Забайкальская ул.“, 47аМ2 „ул. Новоселов, 60 — ул. Крупской“, 49аМ2 „Психбольница — ТехноНИКОЛЬ“, 62бМ2 „пос. Мехзавода — ТЦ ‚Круиз‘, 98М2 ‚ул. Новоселов, 60 — пос. Семчино‘, 98бМ2 ‚ул. Новоселов, 60 — пос. Семчино‘, 99аМ2 ‚ТЦ ‚Зельгрос‘ — пос. Никуличи (ОЭМЗ института Гинцветмет“)».

Кроме того, для улучшения транспортного обслуживания пос. Ворошиловка планируется возобновление работы маршрута № 45М2. В схему его движения будут внесены изменения: путь следования автобусов будет организован через мкр. Приокский, Канищево, Северную окружную дорогу, далее до мкр. 1 в Дашково Песочне.

Предусмотрено увеличение количества автобусов среднего класса с 1 единицы до 5 на маршруте № 71бМ2 «Березовая ул. — ул. Новаторов» и переход на обслуживание маршрута № 90М2 «ОАО „Завод точного литья“ — пос. Недостоево» с автобусов малого класса на автобусы среднего класса в количестве 10 единиц.

По принятым решениям ранее проходили обсуждения с участием депутатов Рязанской городской Думы в рамках профильных рабочих групп.

Напомним, что в соответствии с ФЗ от 08.07.2015 № 220, решение об изменении, либо отмене маршрута по инициативе установившего его уполномоченного органа местного самоуправления принимается не позднее, чем за 180 дней до дня окончания срока действия этого свидетельства.

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