Мэр Рязани Сорокина анонсировала новые изменения структуры администрации города

Мэр Рязани Елена Сорокина анонсировала новые изменения в структуре городской администрации. Пост она опубликовала на своей странице ВКонтакте.

Сорокина напомнила, что 18 июля на заседании Рязанской городской Думы депутаты проголосовали за изменения структуры мэрии. Теперь капитальное строительство переходит в блок городского хозяйства, а управление земельных ресурсов и имущественных отношений будет работать в одном блоке с архитектурой и градостроительством.

Как отметила мэр, необходима чёткая вертикаль управления, чтобы выстраивать межведомственное взаимодействие.