20.8 C
Рязань
Среда, 1 июня, 2022

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив

spot_img
7info

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив

1 июня глава администрации города Рязани Елена Сорокина посмотрела в городе территории, на которых ведутся работы в рамках реализации областной программы по поддержке местных инициатив.

Так, на 3-м Мопровском переулке, в районе д. 2 идет благоустройство проезда и тротуара перед детской хоровой школой № 8. Выполнено 80% от запланированного объема: участок защебенили, установили бордюрный камень, поменяли крышки на колодцах. Инициаторами проекта выступили родители, дети которых обучаются в 8-й школе. Они активно участвуют в контроле за проведением работ. Благоустройство должны закончить к 15 июля, однако подрядчик здесь работает с опережением.

Участники выездного совещания осмотрели и саму школу. Здесь обучается 312 человек, из них 269 получают предпрофессиональное образование. 43 ребенка с 4 до 6 лет учатся по общеобразовательной подготовительной программе. Классы в школе небольшие, чтобы проводить занятия также используются помещения на базе общеобразовательной школы № 16.

Глава города посетила территорию возле дома № 4 по улице Народный бульвар, где обустраивают детскую площадку с покрытием и дорожку к ней, а также установят лавочки и урны. Срок сдачи — 1 июля, но работы ведутся с опережением, подрядчик планирует сдать объект гораздо раньше.

Елена Сорокина обратила внимание, что местные жители в этом дворе паркуются на зеленой зоне.

«Так быть не должно. Если жильцы хотят сделать на этой территории парковку, они имеют на это полное право — участок оформлен в общедолевую собственность», — отметила она и поручила управлению благоустройства «проработать этот вопрос».

Также глава города отметила жалобы местных жителей на контейнерную площадку, которая сделана неправильно. Она поставила задачи профильным специалистам убрать мусор у площадки, а также «понудить управляющую компанию к выполнению своих обязательств».

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив
Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив
Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив
Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив
Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив
Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив
Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив
Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив
Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7