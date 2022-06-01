Мэр Рязани Елена Сорокина проверила территории, где идут работы по программе местных инициатив

1 июня глава администрации города Рязани Елена Сорокина посмотрела в городе территории, на которых ведутся работы в рамках реализации областной программы по поддержке местных инициатив.

Так, на 3-м Мопровском переулке, в районе д. 2 идет благоустройство проезда и тротуара перед детской хоровой школой № 8. Выполнено 80% от запланированного объема: участок защебенили, установили бордюрный камень, поменяли крышки на колодцах. Инициаторами проекта выступили родители, дети которых обучаются в 8-й школе. Они активно участвуют в контроле за проведением работ. Благоустройство должны закончить к 15 июля, однако подрядчик здесь работает с опережением.

Участники выездного совещания осмотрели и саму школу. Здесь обучается 312 человек, из них 269 получают предпрофессиональное образование. 43 ребенка с 4 до 6 лет учатся по общеобразовательной подготовительной программе. Классы в школе небольшие, чтобы проводить занятия также используются помещения на базе общеобразовательной школы № 16.

Глава города посетила территорию возле дома № 4 по улице Народный бульвар, где обустраивают детскую площадку с покрытием и дорожку к ней, а также установят лавочки и урны. Срок сдачи — 1 июля, но работы ведутся с опережением, подрядчик планирует сдать объект гораздо раньше.

Елена Сорокина обратила внимание, что местные жители в этом дворе паркуются на зеленой зоне.

«Так быть не должно. Если жильцы хотят сделать на этой территории парковку, они имеют на это полное право — участок оформлен в общедолевую собственность», — отметила она и поручила управлению благоустройства «проработать этот вопрос».

Также глава города отметила жалобы местных жителей на контейнерную площадку, которая сделана неправильно. Она поставила задачи профильным специалистам убрать мусор у площадки, а также «понудить управляющую компанию к выполнению своих обязательств».