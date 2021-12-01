Минздрав сообщил о состоянии женщины, пострадавшей при наезде грузовика на остановку в Рязани

Женщина, пострадавшая во время наезда грузовика на остановку в Рязани, получила множественные переломы и травмы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Состояние пациентки медики оценивают как удовлетворительное, она находится в больнице.

Напомним, ДТП случилось 30 ноября. 39-летний водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения с пропускавши пешеходов автомобилем, выехал на остановку общественного транспорта «Химволокно».

В ДТП погибли две женщины, ещё одна пострадала.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.