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Среда, 1 декабря, 2021
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Минздрав сообщил о состоянии женщины, пострадавшей при наезде грузовика на остановку в Рязани

7info

Женщина, пострадавшая во время наезда грузовика на остановку в Рязани, получила множественные переломы и травмы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Состояние пациентки медики оценивают как удовлетворительное, она находится в больнице.

Напомним, ДТП случилось 30 ноября. 39-летний водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения с пропускавши пешеходов автомобилем, выехал на остановку общественного транспорта «Химволокно».

В ДТП погибли две женщины, ещё одна пострадала.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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