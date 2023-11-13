Минздрав Рязанской области прокомментировал жалобы на тараканов в больнице №11

Региональный минздрав прокомментировал жалобы рязанцев на тараканов и клопов в городской клинической больнице №11.

В ведомстве отметили, что к ним не поступали жалобы по данному вопросу, сообщает «РЗН.инфо».

В министерстве рассказали, что в терапевтическом отделении стационара проводятся все необходимые санитарные мероприятия: там установлены ловушки для насекомых, а палаты и туалеты проходят необходимую обработку. 1 ноября там также провели внеплановую дезинфекцию.

Напомним, ранее рязанцы жаловались, что в терапевтическом отделении 11-ой больницы бегают полчища тараканов, а в кроватях живут клопы.