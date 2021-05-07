Мэрия Рязани отчиталась об уборке городских улиц

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В пятницу, 7 мая, в уборке городских территорий принимали участие 79 сотрудников и 175 единиц техники дирекции благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Герань, бегонию и колеус высадили на площади Победы, проезде Завражнова, парке Железнодорожников. Полив цветов организован на улице Сережина гора, поселке Карцево. Тротуары подметали на улицах Дзержинского, Гагарина, Черновицкой, а также парках и скверах. На улице Белякова производилась побелка деревьев. Аварийные зеленые насаждения спилили на улице Зубковой и Гоголя.

За прошедшие сутки с дорог общего пользования убрали 119 кубометров смета и 121 кубометров грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на улицах Лермонтова, Электрозаводской, Халтурина, Пушкина, Братиславской, проезде Машиностроителей, Первомайском проспекте, Безымянном переулке.

Случайный мусор собирали на Первомайском проспекте, улицах Ленина, Соборной, Каширина, Циолковского, Горького, Театральной площади, площади Победы, скверах на улицах Ленина, Радищева, Есенина, Новослободской, Лыбедском бульваре, Нижнем и верхнем городских садах, сквере Маргелова, сквере Уткина, сквере Александрова, сквере у КДЦ «Октябрь», Центральном парке культуры и отдыха, Дубовой роще, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2», парке Железнодорожников, площади Димитрова и других территориях.

Прошедшей ночью подметально-уборочная техника работала на улицах Ленина, Свободы, Кремлевский вал, Соборной, Семинарской, Каширина, Солнечной, Полонского, Первомайском проспекте, Есенина, Садовой, Солотчинском шоссе, Щедрина, Горького, Яхонтова, Полонского, площади Мичурина, Чапаева, Введенской, Вознесенской, Зубковой, Циолковского, Спортивной, Голенчинском шоссе, Куйбышевском шоссе, Тимуровцев, Новоселов, Советской Армии, Халтурина, Шереметьевской, Песоченской, Вокзальной, Московском шоссе, Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Островского, Чкалова, Ленинского Комсомола, Черновицкой, Щорса, Корнилова, Котовского, Березовой, Братиславской, Полетаева, Безымянном переулке, Татарской, Приокском путепроводе, Московском шоссе, Бирюзова, Станкозаводской, Молодцова, Космонавтов, Интернациональной, Семчинской, Княжье поле, Шабулина, Октябрьской, Прижелезнодорожной, Юбилейной, Костычева, Крупской, Новаторов, Великанова. По графику проводится мытье улиц.

Работы по уборке случайного мусора, очистке урн, подметанию проезжей части дорог общего пользования запланированы на праздничные выходные дни.