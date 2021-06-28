Мэр Архангельска получил от губернатора странный подарок

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сделал мэру областного центра подарок, который удивил жителей региона, пишет ИА REGNUM.
Как стало известно, глава региона подарил коллеге Дмитрию Мореву картину. Многим она напомнила о неидеальной работе городской администрации.
«Когда увидел ее, подумал, что это фотография — так четко передана реальность, что даже песок на обочине видно», — отметил Цыбульский.
Губернатор выразил надежду, что мэр Архангельска уловил смысл подарка и призвал сделать город чистым.