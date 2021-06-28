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Понедельник, 28 июня, 2021
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Мэр Архангельска получил от губернатора странный подарок

Никита Брыкин
Мэр Архангельска получил от губернатора странный подарок
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сделал мэру областного центра подарок, который удивил жителей региона, пишет ИА REGNUM.

Как стало известно, глава региона подарил коллеге Дмитрию Мореву картину. Многим она напомнила о неидеальной работе городской администрации.

«Когда увидел ее, подумал, что это фотография — так четко передана реальность, что даже песок на обочине видно», — отметил Цыбульский.

Губернатор выразил надежду, что мэр Архангельска уловил смысл подарка и призвал сделать город чистым.

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