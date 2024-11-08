Пятница, 8 ноября, 2024
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Мама заболевших детей описала синдромы вируса Коксаки

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Алексей Самохин
Изображение от fabrikasimf на Freepik

У ребёнка, заразившегося вирусом Коксаки, сначала появляются кашель и насморк, затем сыпь на стопах, ладонях, во рту. Об этом RT рассказала мать двух заболевших детей.

Температура у юных пациентов повышается до 38 градусов, по ночам их тошнит.

По словам Марины из Краснодара, дети заразились в детском саду. На данный момент инфицированы минимум три ребёнка из группы.

Мама заболевших детей описала синдромы вируса Коксаки
Мама заболевших детей описала синдромы вируса Коксаки
Мама заболевших детей описала синдромы вируса Коксаки
Мама заболевших детей описала синдромы вируса Коксаки

Вирус Коксаки — это группа из более чем 30 серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые относятся к семейству пикорнавирусов. Эти вирусы хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте и могут вызывать различные инфекционные заболевания у людей, включая детей и взрослых.

Основные характеристики вируса Коксаки:

  • Тип вируса: Вирус Коксаки является частью семейства энтеровирусов, которые также включают вирусы полиомиелита и гепатита A. Он состоит из одной нити рибонуклеиновой кислоты (РНК) и может вызывать заболевания, затрагивающие различные системы и органы, включая кожу, сердце и легкие.
  • Пути передачи: Вирус передается фекально-оральным путем, заражение может произойти через загрязненные руки или пищу. Также возможно воздушно-капельное распространение через слюну или слизь, выделяемые при кашле и чихании.
  • Симптомы: Инфекция вирусом Коксаки может проявляться различными симптомами, включая лихорадку, сыпь, боли в горле и мышцах. Одним из наиболее известных заболеваний, вызванных этим вирусом, является болезнь Коксаки, которая часто проявляется в виде пузырьков на руках, ногах и во рту.
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