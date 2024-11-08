Мама заболевших детей описала синдромы вируса Коксаки

У ребёнка, заразившегося вирусом Коксаки, сначала появляются кашель и насморк, затем сыпь на стопах, ладонях, во рту. Об этом RT рассказала мать двух заболевших детей.

Температура у юных пациентов повышается до 38 градусов, по ночам их тошнит.

По словам Марины из Краснодара, дети заразились в детском саду. На данный момент инфицированы минимум три ребёнка из группы.

Вирус Коксаки — это группа из более чем 30 серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые относятся к семейству пикорнавирусов. Эти вирусы хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте и могут вызывать различные инфекционные заболевания у людей, включая детей и взрослых.

Основные характеристики вируса Коксаки: