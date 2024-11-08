Мама заболевших детей описала синдромы вируса Коксаки

У ребёнка, заразившегося вирусом Коксаки, сначала появляются кашель и насморк, затем сыпь на стопах, ладонях, во рту. Об этом RT рассказала мать двух заболевших детей.
Температура у юных пациентов повышается до 38 градусов, по ночам их тошнит.
По словам Марины из Краснодара, дети заразились в детском саду. На данный момент инфицированы минимум три ребёнка из группы.
Вирус Коксаки — это группа из более чем 30 серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые относятся к семейству пикорнавирусов. Эти вирусы хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте и могут вызывать различные инфекционные заболевания у людей, включая детей и взрослых.
Основные характеристики вируса Коксаки:
- Тип вируса: Вирус Коксаки является частью семейства энтеровирусов, которые также включают вирусы полиомиелита и гепатита A. Он состоит из одной нити рибонуклеиновой кислоты (РНК) и может вызывать заболевания, затрагивающие различные системы и органы, включая кожу, сердце и легкие.
- Пути передачи: Вирус передается фекально-оральным путем, заражение может произойти через загрязненные руки или пищу. Также возможно воздушно-капельное распространение через слюну или слизь, выделяемые при кашле и чихании.
- Симптомы: Инфекция вирусом Коксаки может проявляться различными симптомами, включая лихорадку, сыпь, боли в горле и мышцах. Одним из наиболее известных заболеваний, вызванных этим вирусом, является болезнь Коксаки, которая часто проявляется в виде пузырьков на руках, ногах и во рту.