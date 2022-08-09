Малков заявил о необходимости расширить проезд под путепроводом на Московском шоссе

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрел ход благоустройства общественных пространств Рязани. Об этом политик написал ВКонтакте.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обустраивают парк Белякова на улице Забайкальской. Работы проводятся с учетом мнения рязанцев и экспертов-экологов. Стоимость проекта — 29 млн рублей.
Здесь уже сделали тротуары, удалили аварийные деревья, к концу августа установят освещение, малые архитектурные формы и видеонаблюдение.
Врио губернатора оценил результаты ремонта дорожного полотна на улице-дублере Московского шоссе. Работы завершились с опережением графика. Однако, по мнению Малкова, для решения проблемы с автомобильными пробками этого недостаточно — необходимо расширение проезда под путепроводом.
Ремонтируется дорога и на улице Новаторов. Сроки завершения работ были сдвинуты на две недели. Среди причин — необходимость капитального ремонта аварийных тротуаров. Также планируется заменить освещение, обустроить парковочные места.