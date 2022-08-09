Малков заявил о необходимости расширить проезд под путепроводом на Московском шоссе

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков осмотрел ход благоустройства общественных пространств Рязани. Об этом политик написал ВКонтакте.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обустраивают парк Белякова на улице Забайкальской. Работы проводятся с учетом мнения рязанцев и экспертов-экологов. Стоимость проекта — 29 млн рублей.

Здесь уже сделали тротуары, удалили аварийные деревья, к концу августа установят освещение, малые архитектурные формы и видеонаблюдение.

— Обратил внимание на небезопасный бетонный забор в парке. Поручил главе администрации Рязани Елене Сорокиной проработать возможность его укрепления — с последующим озеленением территории вдоль забора. А также предусмотреть создание велодорожек и спортивной площадки. Важный момент — подключение установленных в парке видеокамер к системе «Безопасный город». Это позволит правоохранительным органам оперативно реагировать на возможные правонарушения, — написал Малков.

Врио губернатора оценил результаты ремонта дорожного полотна на улице-дублере Московского шоссе. Работы завершились с опережением графика. Однако, по мнению Малкова, для решения проблемы с автомобильными пробками этого недостаточно — необходимо расширение проезда под путепроводом.

— Задача сложная: Московское шоссе — одна из центральных дорожных артерий города. Помимо транспортного потока здесь проходит много коммуникаций. Обсуждал этот вопрос на встрече с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым, — написал врио губернатора.

Ремонтируется дорога и на улице Новаторов. Сроки завершения работ были сдвинуты на две недели. Среди причин — необходимость капитального ремонта аварийных тротуаров. Также планируется заменить освещение, обустроить парковочные места.