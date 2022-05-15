Малков заявил о необходимости контролировать ремонт дорог в Рязани

На главнуюНовости РязаниВластьМалков заявил о необходимости контролировать ремонт дорог в Рязани 7info15.05.2022 09:25 Врио губернатора Рязанской области Павел Малков провёл заседание штаба по вопросам гражданского строительства. Об этом он сообщил в телеграм-канале.— Состоялся предметный разговор о ситуации в строительном секторе и дорожном хозяйстве, — написал Малков. — Обсудили завершение строительства онкодиспансера в Рязани, возведение спорткомплексов в Милославском, Скопинском и Сараевском районах, строительство 12 ФАПов и другие объекты.Также затронули и другой важный вопрос, волнующий жителей, — ремонт автодорог в областном центре и в районах. Значительная часть ваших сообщений, поступивших через этот телеграм-канал, касается неудовлетворительного состояния автомагистралей.Считаю, что в текущей ситуации необходимо в первоочередном порядке контролировать сроки исполнения и качество работ.Новости СМИ2 Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru Новости СМИ2