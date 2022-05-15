Малков заявил о необходимости контролировать ремонт дорог в Рязани

— Состоялся предметный разговор о ситуации в строительном секторе и дорожном хозяйстве, — написал Малков. — Обсудили завершение строительства онкодиспансера в Рязани, возведение спорткомплексов в Милославском, Скопинском и Сараевском районах, строительство 12 ФАПов и другие объекты.

Также затронули и другой важный вопрос, волнующий жителей, — ремонт автодорог в областном центре и в районах. Значительная часть ваших сообщений, поступивших через этот телеграм-канал, касается неудовлетворительного состояния автомагистралей.

Считаю, что в текущей ситуации необходимо в первоочередном порядке контролировать сроки исполнения и качество работ.