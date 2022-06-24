Малков увидел в Касимове отсутствие диалога между местной властью и жителями

Я увидел в Касимове отсутствие диалога между органами местного самоуправления и жителями. Об этом сказал врио губернатора Павел Малков в ходе рабочей поездки в город Касимов и Касимовский район, где он провел встречу с представителями органов власти муниципальных образований, общественными активистами.
Врио главы региона отметил, что в ходе общения жители особенно часто говорили о том, что к их мнению в реализации проектов обустройства городских пространств не прислушиваются.
Врио губернатора отметил, что город Касимов входит в ТОП-5 муниципальных образований региона по количеству обращений граждан. Среди вопросов, которые люди поднимают, – неудовлетворительное состояние дорог и уникальных памятников истории и культуры.
На встрече также шла речь о состоянии уличного освещения в Касимове. В настоящее время объявлен конкурс на заключение энергосервисного контракта. Павел Малков поручил внимательно изучить техническое задание, чтобы максимально эффективно реализовать проект.
Также обсуждался вопрос ремонта муниципального детского лагеря, в котором летом отдыхают дети из Касимова и рязанских школ-интернатов. Павел Малков отметил, что в данном случае необходимо использовать возможности федеральных программ. Вопрос будет прорабатываться.
Павел Малков, отвечая на вопрос о поддержке начинающих фермеров, заявил, что все действующие программы продолжаются, кроме этого прорабатываются новые меры поддержки.
Павел Малков обсудил с участниками встречи ряд других тем, среди которых работа регионального оператора по сбору ТКО, грантовая поддержка СО НКО.