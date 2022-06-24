Малков увидел в Касимове отсутствие диалога между местной властью и жителями

Я увидел в Касимове отсутствие диалога между органами местного самоуправления и жителями. Об этом сказал врио губернатора Павел Малков в ходе рабочей поездки в город Касимов и Касимовский район, где он провел встречу с представителями органов власти муниципальных образований, общественными активистами.

Врио главы региона отметил, что в ходе общения жители особенно часто говорили о том, что к их мнению в реализации проектов обустройства городских пространств не прислушиваются.

«Что я увидел в Касимове: отсутствие диалога между органами местного самоуправления и жителями, – сказал Павел Малков. – Касимовцы хотят современное комфортное пространство, места для отдыха, обустроенные пешеходные маршруты, велодорожки. При этом нужна общая картина, с сохранением исторического лица, исторического наследия города».

Врио губернатора отметил, что город Касимов входит в ТОП-5 муниципальных образований региона по количеству обращений граждан. Среди вопросов, которые люди поднимают, – неудовлетворительное состояние дорог и уникальных памятников истории и культуры.

«Есть договоренность с Министерством культуры РФ о выделении денег на реконструкцию ряда ключевых объектов, – рассказал Павел Малков и подчеркнул, что город и район могут стать реальными точками притяжения для туристов. – Это невероятный ресурс, который при грамотном подходе станет основой для социально экономического развития муниципалитетов».

На встрече также шла речь о состоянии уличного освещения в Касимове. В настоящее время объявлен конкурс на заключение энергосервисного контракта. Павел Малков поручил внимательно изучить техническое задание, чтобы максимально эффективно реализовать проект.

«Кроме этого, прошу областное министерство ТЭК и ЖКХ в течение двух недель подготовить системные предложения по созданию региональной энергоэффективной инфраструктуры. Этот вопрос необходимо решать комплексно, чтобы не повторять уже допущенные ошибки в Рязани», – сказал Павел Малков.

Также обсуждался вопрос ремонта муниципального детского лагеря, в котором летом отдыхают дети из Касимова и рязанских школ-интернатов. Павел Малков отметил, что в данном случае необходимо использовать возможности федеральных программ. Вопрос будет прорабатываться.

Павел Малков, отвечая на вопрос о поддержке начинающих фермеров, заявил, что все действующие программы продолжаются, кроме этого прорабатываются новые меры поддержки.

«Все, что касается АПК, нужно развивать. Каждый клочок земли должен работать, хозяйства – развиваться», – сказал врио главы региона.

Павел Малков обсудил с участниками встречи ряд других тем, среди которых работа регионального оператора по сбору ТКО, грантовая поддержка СО НКО.