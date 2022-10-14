Малков поручил рязанскому Минздраву улучшить оказание помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Своевременная помощь при инфаркте или инсульте — это жизнь, заявил губернатор Павел Малков на круглом столе «Актуальные вопросы организации медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: проблемы и вектор развития».

В очередном мероприятии из серии встреч, посвященных проблемам здравоохранения, приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, региональный министр здравоохранения Александр Пшенников, представители медицинских учреждений, рязанского госмедуниверситета.

Участники обсудили основные направления совершенствования организации медицинской помощи больным кардиологического профиля и больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. При оказании своевременной и эффективной помощи таким пациентам важны все факторы: как профилактика и диагностика, так непосредственно экстренная помощь и лечение, а затем — реабилитация.

Павел Малков отметил, что в поездках по районам много слышал жалоб о неудовлетворительной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

«Важно решить все проблемы с доступностью скорой медицинской помощи, качеством диагностики и маршрутизацией пациента», — сказал он.

Павел Малков подчеркнул, что по всем вопросам, которые обсуждались на круглом столе, необходимо действовать как можно скорее. Он поручил министерству здравоохранения незамедлительно приступить к практической реализации мероприятий, проработанных в рамках совершенствования медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Своевременная помощь при инфаркте или инсульте — это жизнь», — отметил он.

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