Малков поручил провести встречу с жителями Заокского по вопросу строительства карьера

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил своим подчинённым провести встречу с жителями Заокского по вопросу строительства песчаного карьера. Об этом он заявил на заседании регионального правительства во вторник, 7 июня.

Он напомнил, что недавно местные жители вышли на митинг против строительства карьера. Они опасаются, что реализация этого проекта может нарушить экологическую ситуацию.

Малков отметил, что видит недоработки органов власти и профильных структур.

– Диалог отсутствует, разъяснительная работа не ведётся. Я прошу не откладывать, завтра выехать на место и выслушать людей, – поручил глава региона.

Он добавил, что люди должны чётко понимать, что стоит за проектом, какие у него есть плюсы и минусы. Он обратил внимание на то, что важно объяснить, как планируют организовать природо-охранную зону в районе строительства.