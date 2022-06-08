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Среда, 8 июня, 2022

Малков поручил провести встречу с жителями Заокского по вопросу строительства карьера

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Малков поручил провести встречу с жителями Заокского по вопросу строительства карьера

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков поручил своим подчинённым провести встречу с жителями Заокского по вопросу строительства песчаного карьера. Об этом он заявил на заседании регионального правительства во вторник, 7 июня.

Он напомнил, что недавно местные жители вышли на митинг против строительства карьера. Они опасаются, что реализация этого проекта может нарушить экологическую ситуацию.

Малков отметил, что видит недоработки органов власти и профильных структур.

– Диалог отсутствует, разъяснительная работа не ведётся. Я прошу не откладывать, завтра выехать на место и выслушать людей, – поручил глава региона.

Он добавил, что люди должны чётко понимать, что стоит за проектом, какие у него есть плюсы и минусы. Он обратил внимание на то, что важно объяснить, как планируют организовать природо-охранную зону в районе строительства.

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