Малков обещал помочь построить детский сад в Касимовском районе

23 июня Павел Малков в ходе рабочей поездки в Касимовский район осмотрел в селе Дмитриево площадку, где строится новый животноводческий комплекс, а также оценил созданную в населенном пункте социальную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Строительство молочно-товарной фермы на 2000 голов – это инвестиционный проект, который реализует АО Племзавод «Дмитриево» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Стоимость объекта, который планируется сдать в 2024 году, – 2,1 млрд рублей. Производственные мощности комплекса составят почти 21 тыс. тонн молока в год. Инвестпроект позволит создать 30 новых рабочих мест. В настоящее время сформирована проектно-сметная документация, на участке частично проведены подготовительные работы, заложены фундаменты. Обсуждается вопрос предоставления хозяйству льготного инвестиционного кредита.

Племзавод «Дмитриево» является одним из передовых и высокорентабельных предприятий Рязанской области. Хозяйство многоотраслевое, занимается как растениеводством, так и животноводством. Так, в частности, валовое производство молока в прошлом году составило 12,8 тыс. тонн, поголовье крупного рогатого скота – 3 тыс. голов. Применяются передовые технологии содержания, кормления крупного рогатого скота, ведется постоянная работа по улучшению генетического потенциала стада. Особое внимание уделяется укреплению кормовой базы и семенного фонда, что позволяет получать большие урожаи зерновых.

Павел Малков положительно оценил деятельность хозяйства и планы его развития. Врио губернатора отметил, что в настоящее время в условиях экономических санкций планы о расширении производства, увеличении поголовья крупного рогатого скота, созданию крепкого семенного фонда являются важными в части исполнения государственных задач по укреплению продовольственной безопасности и импортозамещению.

Врио губернатора особо отметил деятельность племзавода «Дмитриево» по укреплению социальной инфраструктуры села и обеспечению людей жильем. Так, в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» для работников хозяйства построено 24 двухквартирных дома. Реализуется проект еще на 28 индивидуальных жилых домов. Благодаря спонсорской поддержке построен ФАП, реконструируются дороги к новым сельхозобъектам, ведется благоустройство сельских улиц. В планах – строительство детского сада.

«Динамично развивающееся предприятие. Вокруг него и вся инфраструктура тоже растет. Население все это воспринимает очень позитивно. Поэтому здесь и рождаемость пошла вверх, видим, что школа наполнена, ДК отремонтирован. Вся инфраструктура в хорошем состоянии», – сказал Павел Малков.

Врио губернатора отметил, что в проблеме с отсутствием детского сада будет оказана поддержка. Уже разработанная проектно-сметная документация ускорит включение объекта в профильную программу и обеспечение строительства необходимым финансированием.

«Со строительством детского сада в селе Дмитриево нужно помогать. Если готовая ПСД успешно пройдет экспертизу, будем включать объект в программу строительства», – сказал Павел Малков.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Павел Малков посетил АО «Приокский завод цветных металлов», который по Указу Президента РФ включен в перечень стратегических предприятий, а также кондитерскую фабрику «Верность качеству», ее производственная мощность составляет 20 тонн продукции в сутки.