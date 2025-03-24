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Троллейбус «Адмирал», фото администрации Рязани
Транспорт и дороги

Малков надеется, что ржавые троллейбусы уже в этом году исчезнут с улиц Рязани

Валерия Мединская

Глава региона Павел Малков выразил надежду, что старые ржавые троллейбусы исчезнут с улиц Рязани уже в этом году. Об этом он заявил 24 марта на заседании Рязоблдумы, где выступает с отчётом перед депутатами.

Малков напомнил, что за последние годы удалось значительно обновить рязанский троллейбусный парк. Правда, до сих пор на улицы города продолжают выходить устаревшие троллейбусы. Рязанцы за несколько лет привыкли в обновлённому транспорту, поэтому ржавые троллейбусы, по словам губернатора, вызывают у них негодование.

— В этом году закупим ещё больше троллейбусов, чем в 2024 году… Мы это безобразие победим. Надеюсь, что уже в этом году, — сказал Малков.

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