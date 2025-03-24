Малков надеется, что ржавые троллейбусы уже в этом году исчезнут с улиц Рязани

Глава региона Павел Малков выразил надежду, что старые ржавые троллейбусы исчезнут с улиц Рязани уже в этом году. Об этом он заявил 24 марта на заседании Рязоблдумы, где выступает с отчётом перед депутатами.

Малков напомнил, что за последние годы удалось значительно обновить рязанский троллейбусный парк. Правда, до сих пор на улицы города продолжают выходить устаревшие троллейбусы. Рязанцы за несколько лет привыкли в обновлённому транспорту, поэтому ржавые троллейбусы, по словам губернатора, вызывают у них негодование.