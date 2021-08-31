28.6 C
Рязань
Вторник, 31 августа, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВластьОрганы власти

Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ Игорем Щеголевым

Елена Лобанова
Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ Игорем Щеголевым
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Во вторник, 31 августа, Николай Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым. На рабочей встрече были затронуты важные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор Рязанской области рассказал, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, а количество заболевших снижается. В медучреждениях есть запас свободных коек – более 35%. 

— Вакцины в регионе достаточно – около 50 000 доз. Уже привито 47,6% от плана. На некоторых предприятиях число вакцинированных составляет 60-70%, – сказал Николай Любимов. 

Глава региона отметил хорошие результаты в отрасли металлообработки, сфере услуг. 

— Основные усилия в пандемию были направлены на помощь производителям. По количеству и качеству мер поддержки, предоставленных бизнесу, Рязанская область вошла в ТОП-15 российских регионов, – подчеркнул Николай Любимов. 

В рамках рабочей поездки губернатор Рязанской области вместе с Игорем Щеголевым посетили Свято-Троицкий мужской монастырь. Игумен монастыря архимандрит Андрей (Крехов) провел экскурсию по монастырскому комплексу.

Полномочный представитель президента РФ также ознакомился с работой филиала «Рязаньэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье».  Благодаря проведенной автоматизации удалось повысить уровень энергетической безопасности. Современные информационные системы и цифровые каналы связи позволили оптимизировать процессы, контролировать состояние объектов в режиме реального времени, дистанционно управлять производственным персоналом.

Игорь Щеголев посетил площадку проведения конкурса «Десантный взвод» на полигоне «Дубровичи» и «Федеральный научный центр пчеловодства», который является единственным в стране учреждением, осуществляющим научно-технологическое обеспечение пчеловодства в России. 

Николай Любимов также показал полномочному представителю президента  проект благоустройства экологической «Тропы Паустовского» в Солотче.

  • Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ Игорем Щеголевым
  • Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ Игорем Щеголевым
  • Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ Игорем Щеголевым
  • Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ Игорем Щеголевым

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]