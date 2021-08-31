Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ Игорем Щеголевым

Во вторник, 31 августа, Николай Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым. На рабочей встрече были затронуты важные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Рязанской области рассказал, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, а количество заболевших снижается. В медучреждениях есть запас свободных коек – более 35%.
Глава региона отметил хорошие результаты в отрасли металлообработки, сфере услуг.
В рамках рабочей поездки губернатор Рязанской области вместе с Игорем Щеголевым посетили Свято-Троицкий мужской монастырь. Игумен монастыря архимандрит Андрей (Крехов) провел экскурсию по монастырскому комплексу.
Полномочный представитель президента РФ также ознакомился с работой филиала «Рязаньэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье». Благодаря проведенной автоматизации удалось повысить уровень энергетической безопасности. Современные информационные системы и цифровые каналы связи позволили оптимизировать процессы, контролировать состояние объектов в режиме реального времени, дистанционно управлять производственным персоналом.
Игорь Щеголев посетил площадку проведения конкурса «Десантный взвод» на полигоне «Дубровичи» и «Федеральный научный центр пчеловодства», который является единственным в стране учреждением, осуществляющим научно-технологическое обеспечение пчеловодства в России.
Николай Любимов также показал полномочному представителю президента проект благоустройства экологической «Тропы Паустовского» в Солотче.