Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ Игорем Щеголевым

Во вторник, 31 августа, Николай Любимов встретился с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым. На рабочей встрече были затронуты важные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Рязанской области рассказал, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, а количество заболевших снижается. В медучреждениях есть запас свободных коек – более 35%.

— Вакцины в регионе достаточно – около 50 000 доз. Уже привито 47,6% от плана. На некоторых предприятиях число вакцинированных составляет 60-70%, – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил хорошие результаты в отрасли металлообработки, сфере услуг.

— Основные усилия в пандемию были направлены на помощь производителям. По количеству и качеству мер поддержки, предоставленных бизнесу, Рязанская область вошла в ТОП-15 российских регионов, – подчеркнул Николай Любимов.

В рамках рабочей поездки губернатор Рязанской области вместе с Игорем Щеголевым посетили Свято-Троицкий мужской монастырь. Игумен монастыря архимандрит Андрей (Крехов) провел экскурсию по монастырскому комплексу.

Полномочный представитель президента РФ также ознакомился с работой филиала «Рязаньэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье». Благодаря проведенной автоматизации удалось повысить уровень энергетической безопасности. Современные информационные системы и цифровые каналы связи позволили оптимизировать процессы, контролировать состояние объектов в режиме реального времени, дистанционно управлять производственным персоналом.

Игорь Щеголев посетил площадку проведения конкурса «Десантный взвод» на полигоне «Дубровичи» и «Федеральный научный центр пчеловодства», который является единственным в стране учреждением, осуществляющим научно-технологическое обеспечение пчеловодства в России.

Николай Любимов также показал полномочному представителю президента проект благоустройства экологической «Тропы Паустовского» в Солотче.