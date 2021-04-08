Любимов наградил рязанских медиков и волонтёров «За борьбу с COVID-19»

Медицинские работники и волонтёры получили Почётные грамоты Президента РФ и знаки Губернатора «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области». Награды в торжественной обстановке в четверг, 8 апреля, вручил глава региона Николай Любимов.
Губернатор поздравил медиков и отметил, что все они — лучшие специалисты Рязанской области.
Глава региона поблагодарил волонтёров за помощь в период пандемии. Добровольцы работали на «горячих линия», приносили продукты пожилым людям, а также помогали в «красных зонах».
В ходе церемонии также получили региональные награды представители промышленных предприятий, учреждений образования, культуры, лесного хозяйства и многих других отраслей за профессиональные достижения и вклад в развитие Рязанской области.
Почётные знаки «Родительская доблесть» глава региона вручил родителям, которые воспитывают в лучших семейных традициях четверых и более детей.