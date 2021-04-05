В понедельник, 5 апреля, губернатор Николай Любимов, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Рязанской области провел совещание с главами администраций муниципальных образований по вопросам прохождения весеннего половодья на территории региона.

В ходе совещания о текущей паводковой ситуации в регионе и подготовке к командно-штабному учению 13-15 апреля доложил и.о. начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области Александр Савуков. О проводимых в районах мероприятиях по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводковый период проинформировали руководители администраций муниципалитетов, территории которых находятся в зоне возможных подтоплений, – Ермишинского, Кадомского, Кораблинского, Путятинского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского и Скопинского районов.

По словам Губернатора, уровень воды в реках продолжает повышаться, подтоплен ряд низководных мостов, приусадебных участков в населенных пунктах. При негативных обстоятельствах паводок может коснуться 25 населенных пунктов, 3 000 домов, где проживают более 7 000 человек, а также 5 объектов экономики, 19 участков автодорог, 15 мостов, большинство из которых низководные, свыше 160 км линий электропередач и связи.

– Необходимо быть готовыми к любому развитию событий и максимально эффективно отработать в этот сложный период, – сказал Николай Любимов. – Главная задача – сделать всё возможное, чтобы минимизировать последствия весеннего половодья, гарантировать безопасность людям.

Николай Любимов отметил, что в регионе заблаговременно была проведена большая подготовительная работа, что дает уверенность в благополучном прохождении паводкового периода. Губернатор поручил обеспечить качественную отработку вопросов координации сил и средств, оповещения населения, своевременной доставки продовольствия, медицинского и пенсионного обслуживания граждан подтопленных территорий, организации эвакуации из зон повышенного риска и временного размещения граждан.

Главам администраций районов Николай Любимов поручил держать на постоянном личном контроле вопросы, связанные с прохождением паводка.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам взаимодействия местных органов власти с населением в части информирования о паводковой обстановке, а также оказания необходимой помощи жителям, оказавшимся в зоне подтопления. Были рассмотрены жалобы граждан по поводу ситуации с весенним половодьем в ряде населенных пунктов.