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Понедельник, 25 апреля, 2022

Любимов прокомментировал ход ремонта рязанской поликлиники №14

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Любимов прокомментировал ход ремонта рязанской поликлиники №14

7info7
Фото: Яндекс.Карты

В понедельник, 25 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал хол ремонтных работ в здании поликлиники №14 города Рязани. Слова губернатора приводит сайт регионального правительства.

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Ряданская поликлиника №14 – структурное подразделение ОКБ. Ремонт начался в начале 2022 года. Сейчас идут демонтажные работы на первом, втором этажах. Далее подрядчик приступит к замене кровли, окон, монтажу коммуникаций. В той части здания, где в перспективе будет расположен дневной стационар, ремонт уже завершили. Временно там ведут приём врачи, работает регистратура.

Глава региона отметил: ремонт должен проводиться при строгом контроле качества и охранного законодательства, ведь здание поликлиники – объект культурного наследия федерального значения.

Денег выделено более 160 миллионов рублей.

— Это серьёзные средства, и по итогам ремонта мы должны получить современное медучреждение с новейшим оборудованием, эффективной организацией потоков пациентов, доступной средой для маломобильных групп населения, — заявил Любимов.

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