Любимов прокомментировал ход ремонта рязанской поликлиники №14

В понедельник, 25 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов прокомментировал хол ремонтных работ в здании поликлиники №14 города Рязани. Слова губернатора приводит сайт регионального правительства.

- Реклама -

Ряданская поликлиника №14 – структурное подразделение ОКБ. Ремонт начался в начале 2022 года. Сейчас идут демонтажные работы на первом, втором этажах. Далее подрядчик приступит к замене кровли, окон, монтажу коммуникаций. В той части здания, где в перспективе будет расположен дневной стационар, ремонт уже завершили. Временно там ведут приём врачи, работает регистратура.

Глава региона отметил: ремонт должен проводиться при строгом контроле качества и охранного законодательства, ведь здание поликлиники – объект культурного наследия федерального значения.

Денег выделено более 160 миллионов рублей.