Любимов поставил задачу обеспечить правопорядок и безопасность людей и на праздничных мероприятиях в Рязанской области

На заседании правительства Рязанской области 5 мая губернатор Николай Любимов поставил задачу обеспечить на праздничных мероприятиях правопорядок и безопасность людей.

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В этом году все мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, пройдут в традиционном формате. Центральным событием праздника станет шествие «Бессмертного полка».

– В этом году, уверен, после двухлетнего перерыва, когда акцию не проводили из-за угрозы распространения COVID-19, многие рязанцы захотят пройти в «Бессмертном полку» с фотографиями фронтовиков, своих родных и близких. Главная задача при подготовке и проведении этой акции и других праздничных мероприятий – обеспечить правопорядок и безопасность людей».

Всем ведомственным службам, задействованным в проведении массовых мероприятий. губернатор поручил уделить повышенное внимание вопросам межведомственного взаимодействия и безопасности. Правоохранительным и контрольно-надзорным органам предстоит тщательно обследовать места проведения мероприятий.

– Особое внимание необходимо обратить на все крупные торгово-развлекательные центры, вокзалы, другие места массового скопления людей. Повышенный контроль безопасности должен быть и на транспорте. В местах, где будут установлены рамки-металлодетекторы, необходимо всё организовать таким образом, чтобы не создавать лишних скоплений людей и нервозности.

Поручено также организовать дежурство медиков в местах проведения мероприятий.

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Контроль обстановки, по словам Любимова, необходим со стороны глав администраций муниципальных образований, главного управления МЧС России по Рязанской области, регионального Управления МВД. Николай Любимов отметил, что повышенное внимание по-прежнему должно уделяться соблюдению противоэпидемических требований, которые продолжают действовать. Это касается также безопасности на автомобильных дорогах, на улицах городов и населенных пунктов.