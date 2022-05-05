Любимов поставил задачу обеспечить правопорядок и безопасность людей и на праздничных мероприятиях в Рязанской области

На заседании правительства Рязанской области 5 мая губернатор Николай Любимов поставил задачу обеспечить на праздничных мероприятиях правопорядок и безопасность людей.
В этом году все мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, пройдут в традиционном формате. Центральным событием праздника станет шествие «Бессмертного полка».
Всем ведомственным службам, задействованным в проведении массовых мероприятий. губернатор поручил уделить повышенное внимание вопросам межведомственного взаимодействия и безопасности. Правоохранительным и контрольно-надзорным органам предстоит тщательно обследовать места проведения мероприятий.
Поручено также организовать дежурство медиков в местах проведения мероприятий.
Контроль обстановки, по словам Любимова, необходим со стороны глав администраций муниципальных образований, главного управления МЧС России по Рязанской области, регионального Управления МВД. Николай Любимов отметил, что повышенное внимание по-прежнему должно уделяться соблюдению противоэпидемических требований, которые продолжают действовать. Это касается также безопасности на автомобильных дорогах, на улицах городов и населенных пунктов.