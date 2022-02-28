Любимов осмотрел новый центр вакцинации в рязанской больнице №10

28 февраля губернатор Рязанской области посетил Единый центр вакцинации от COVID-19, который на постоянной основе создан на базе ГКБ №10.

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Центр вакцинации глава региона осмотрел вместе с министром здравоохранения Андреем Прилуцким и главврачом медучреждения Андреем Карпуниным. Они посетили помещения для оформления документов, кабинеты предварительного осмотра, вакцинации, неотложной помощи, а также комнату отдыха.

Единый центр вакцинации разместили в просторном отремонтированном помещении. Ежедневно его могут посещать до 1500 человек. Пропускную способность в случае необходимости можно увеличить в два раза. Работает центр в соответствии с механизмами бережливого производства.

Кабинеты вакцинации нового центра вакцинации оборудованы в строгом соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Там установили морозильные камеры, необходимые для соблюдения условий хранения вакцины.

– Здесь всё создано для того, чтобы организовать поток таким образом, чтобы люди не соприкасались между собой: те, кто приходит и те, кто завершил вакцинацию. Все сделано разумно, грамотно, по последним технологиям, в том числе бережливым, для того, чтобы центр был единственным в стране, самым лучшим. Других таких в принципе нет, – отметил Николай Любимов.

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Позднее там же разместят единый call-центр. Предназначенные для него помещения ремонтируют. Запланировано не только внутреннее, но и внешнее благоустройство.