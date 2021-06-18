21 C
Рязань
Пятница, 18 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Липецкий педуниверситет переходит на дистант

7info7
- Advertisement -

В Липецке вновь начинают вводится коронавирусные ограничения. Первым вузом, вновь объявившим о переходе на дистант стал Липецкий педуниверситет. 

По словам проректора ЛГПУ Дениса Кретова  с 18 июня работа университета, включая вопросы выдачи справок и документов переводится в дистанционный формат. Сейчас в вузе период сессии, опыт сдачи экзаменов и зачётов в онлайне уже отработан. 

Другие вузы Липецка в настоящее время работают в штатном режиме. 

 В регионе 17 июня были внесены изменения в постановление о мерах по защите населения от COVID-19. В их числе вакцинация сотрудников предприятий, посещение гражданами старше 18 лет общественных мест только с тестом ПЦР, сертификата или справки о прохождении вакцинации, либо справки о наличии антител. Все перечисленные меры носят рекомендательный характер, — сообщает Липецкмедиа

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]