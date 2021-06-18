Липецкий педуниверситет переходит на дистант

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В Липецке вновь начинают вводится коронавирусные ограничения. Первым вузом, вновь объявившим о переходе на дистант стал Липецкий педуниверситет.

По словам проректора ЛГПУ Дениса Кретова с 18 июня работа университета, включая вопросы выдачи справок и документов переводится в дистанционный формат. Сейчас в вузе период сессии, опыт сдачи экзаменов и зачётов в онлайне уже отработан.

Другие вузы Липецка в настоящее время работают в штатном режиме.

В регионе 17 июня были внесены изменения в постановление о мерах по защите населения от COVID-19. В их числе вакцинация сотрудников предприятий, посещение гражданами старше 18 лет общественных мест только с тестом ПЦР, сертификата или справки о прохождении вакцинации, либо справки о наличии антител. Все перечисленные меры носят рекомендательный характер, — сообщает Липецкмедиа