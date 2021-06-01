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Вторник, 1 июня, 2021
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Липчанам запретили ставить машины на Соборной площади

Никита Брыкин
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В Липецке утверждены границы и режим использования объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль площади Ленина (бывшая Соборной площадь)», пишет портал «Город 48».

Речь идет о четырех зданиях, которые используются администрацией Липецкой области, региональным отделением ПФР. Также в этот список входит Христорождественский храм и жилой дом.

Отныне на площади запрещена организация стоянок. Также там больше не получится разместить киоски и павильоны.

На их территории нельзя возводить капитальные строения и сносить объекты, использовать рекламные конструкции, вентилируемые фасады, сайдинг и пластик.

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