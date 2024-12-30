КПП, печёночный торт и куриный рулет. Рязанский ЗАГС рассказал историю пары, которая расписалась перед Новым годом

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать истории рязанских пар. Руководитель ведомства Елена Сорокина рассказала о молодожёнах Богдане и Ольге, которые поженились в канун Нового года.

Богдан и Ольга по современным меркам — очень юная пара. Познакомились они в Интернете. Богдан предложил встретиться, но несколько раз сделать это не получалось из-за службы.

— Когда ребята всё-таки встретились, поняли, что они разные и им хорошо вместе. Их отношениям немногим более полугода. Ждали восемнадцатилетия Ольги, чтобы пожениться.

Ольга говорит, что её родители полюбили Богдана, встретили, как родного. И она понравилась родителям жениха, — пишет Елена Сорокина.

Сорокина отмечает, что у ребят очень нежные отношения. Когда Богдана не отпускали в увольнения, Ольга приходила к нему на КПП, но не с пустыми руками — всегда приносила что-нибудь вкусное. Особенно нравятся Богдану печёночный торт и куриный рулет в Ольгином исполнении.