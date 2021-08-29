Костромской губернатор Ситников стал гидом на лосеферме

Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел экскурсию для участников конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей», пишет портал k1news.

Сообщается, что юные активисты побывали на Сумароковской лосиной фермы и познакомились с ее обитателями.

Глава региона подчеркнул, что такие интересные места привлекают людей и вдохновляют их на посещение региона.

«Когда меня спросили, что можно показать детям? Я ответил, что детям надо показывать то, что интересно. А детям всегда интересны животные», – отметил Ситников.

Костромской губернатор заключил, что региону есть что показать.