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Воскресенье, 29 августа, 2021
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Костромской губернатор Ситников стал гидом на лосеферме

Никита Брыкин
Костромской губернатор Ситников стал гидом на лосеферме

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел экскурсию для участников конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей», пишет портал k1news.

Сообщается, что юные активисты побывали на Сумароковской лосиной фермы и познакомились с ее обитателями.

Глава региона подчеркнул, что такие интересные места привлекают людей и вдохновляют их на посещение региона.

«Когда меня спросили, что можно показать детям? Я ответил, что детям надо показывать то, что интересно. А детям всегда интересны животные», – отметил Ситников.

Костромской губернатор заключил, что региону есть что показать.

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