За последние сутки 25 человек завершили лечение от COVID-19

На момент 9 ноября в Липецкой области от COVID-19 за минувшие сутки вылечились 25 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Также за 24 часа в регионе зафиксировали еще 97 случаев заражения. Всего за все время пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 8 936 человек, вылечились — 7 131 пациент, а 79 — скончались.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 28;
- Елец — 6;
- Воловский район — 2;
- Грязинский район — 14;
- Данковский район — 6;
- Добринский район — 3;
- Добровский район — 1;
- Задонский район — 4;
- Краснинский район — 10;
- Лев-Толстовский район — 1;
- Липецкий район — 3;
- Тербунский район — 13;
- Усманский район — 3;
- Чаплыгинский район — 3.