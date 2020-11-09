За последние сутки 25 человек завершили лечение от COVID-19

На момент 9 ноября в Липецкой области от COVID-19 за минувшие сутки вылечились 25 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Также за 24 часа в регионе зафиксировали еще 97 случаев заражения. Всего за все время пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 8 936 человек, вылечились — 7 131 пациент, а 79 — скончались.

— В настоящее время на лечении находятся 1 725 человек. Из них у 1 232 зараженных заболевание протекает в легкой форме. Они находятся дома под наблюдением врача, — говорится в сообщении.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 28;

Елец — 6;

Воловский район — 2;

Грязинский район — 14;

Данковский район — 6;

Добринский район — 3;

Добровский район — 1;

Задонский район — 4;

Краснинский район — 10;

Лев-Толстовский район — 1;

Липецкий район — 3;

Тербунский район — 13;

Усманский район — 3;

Чаплыгинский район — 3.