Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативный штаб Рязанской области рассказал, сколько заболевших в муниципалитетах региона.

За последние сутки COVID-19 заболел еще 101 человек. Всего за все время пандемии зарегистрировали 11 333 случаев.

На момент 12:00 6 ноября коронавирусом заразились в Рязани – 5 794 человека, в Касимове – 290, в Сасове – 239, в Скопине – 363, в Рыбном — 260, в Михайлове – 135, в Ряжске – 299, в Спасске – 66, в Шацке – 68, в Клепиках – 63, в Кораблине – 75, в Новомичуринске – 187.

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Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 105;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 67;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 172;

Клепиковский район – 197;

Кораблинский район – 39;

Милославский район – 49;

Михайловский район – 160;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 60;

Путятинский район – 38;

Рыбновский район – 185;

Ряжский район – 51;

Рязанский район – 488;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 102;

Сасовский район – 69;

Скопинский район – 199;

Спасский район – 166;

Старожиловский район – 86;

Ухоловский район – 19;

Чучковский район – 65;

Шацкий район – 79;

Шиловский район – 195.