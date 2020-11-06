Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативный штаб Рязанской области рассказал, сколько заболевших в муниципалитетах региона.
За последние сутки COVID-19 заболел еще 101 человек. Всего за все время пандемии зарегистрировали 11 333 случаев.
На момент 12:00 6 ноября коронавирусом заразились в Рязани – 5 794 человека, в Касимове – 290, в Сасове – 239, в Скопине – 363, в Рыбном — 260, в Михайлове – 135, в Ряжске – 299, в Спасске – 66, в Шацке – 68, в Клепиках – 63, в Кораблине – 75, в Новомичуринске – 187.
Заболеваемость по районам следующая:
- Александро-Невский район – 105;
- Ермишинский район – 26;
- Захаровский район – 67;
- Кадомский район – 11;
- Касимовский район – 172;
- Клепиковский район – 197;
- Кораблинский район – 39;
- Милославский район – 49;
- Михайловский район – 160;
- Пителинский район – 9;
- Пронский район – 60;
- Путятинский район – 38;
- Рыбновский район – 185;
- Ряжский район – 51;
- Рязанский район – 488;
- Сапожковский район – 20;
- Сараевский район – 102;
- Сасовский район – 69;
- Скопинский район – 199;
- Спасский район – 166;
- Старожиловский район – 86;
- Ухоловский район – 19;
- Чучковский район – 65;
- Шацкий район – 79;
- Шиловский район – 195.