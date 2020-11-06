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Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Елена Лобанова

Оперативный штаб Рязанской области рассказал, сколько заболевших в муниципалитетах региона. 

За последние сутки COVID-19 заболел еще 101 человек. Всего за все время пандемии зарегистрировали 11 333 случаев. 

На момент 12:00 6 ноября коронавирусом заразились в Рязани – 5 794 человека, в Касимове – 290, в Сасове – 239, в Скопине – 363, в Рыбном — 260, в Михайлове – 135, в Ряжске – 299, в Спасске – 66, в Шацке – 68, в Клепиках – 63, в Кораблине – 75, в Новомичуринске – 187.

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Заболеваемость по районам следующая:

  • Александро-Невский район – 105;
  • Ермишинский район – 26;
  • Захаровский район – 67;
  • Кадомский район – 11;
  • Касимовский район – 172;
  • Клепиковский район – 197;
  • Кораблинский район – 39;
  • Милославский район – 49;
  • Михайловский район – 160;
  • Пителинский район – 9;
  • Пронский район – 60;
  • Путятинский район – 38;
  • Рыбновский район – 185;
  • Ряжский район – 51;
  • Рязанский район – 488;
  • Сапожковский район – 20;
  • Сараевский район – 102;
  • Сасовский район – 69;
  • Скопинский район – 199;
  • Спасский район – 166;
  • Старожиловский район – 86;
  • Ухоловский район – 19;
  • Чучковский район – 65;
  • Шацкий район – 79;
  • Шиловский район – 195.

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