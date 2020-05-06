Как распределилась заболеваемость COVID-19 по районам Рязанской области

Опергруппа регионального правительства приводит данные о заболеваемости коронавирусом в районах Рязанской области.
К этому часу известно следующее. В целом в Рязанской области на 12.00 6 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 1396 человек.
В Рязани выявлено 758 человек.
В Рязанском районе – 112 (Заокское – 30, Учхоз Стенькино – 12, Тюшево – 11, Заборье – 7, Поляны – 7, Дядьково — 5, Подвязье – 5, Рожок – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Высокое – 3, Мурмино – 3, Земенки – 2, Насурово – 2, Алтухово – 1, Богданово – 1, Варские – 1, Вышгород — 1, Дмитриевка – 1, Дубровичи – 1, Затишье – 1, Листвянка – 1, Полково – 1, Ровное – 1, Секиотово – 1, Ульяновка – 1, Ходынинские дворики2 -1, Шумашь – 1); в Скопинском район — 53 (Павелец — 18, Ильинка — 13, Побединка – 4, Горлово – 3, Березняги — 2, Клекотки – 2, Моховое – 2, Отрада – 2, Вослебово – 1, Делехово — 1, Нагиши – 1, Новиково – 1, Петрушино – 1, Успенское 1, Шелемишево – 1).
В Михайлове – 43.
В Новомичуринске – 39;
В Рыбновском районе – 35 (Костино – 7, Новоселки – 7, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Старолетово – 3, Житово – 1, Завод Ветзоотехника – 1, Зубово – 1, Козловка — 1, Перекаль – 1, Пощупово – 1, Старое Батурино – 1);
В Михайловском районе– 34 (Октябрьский – 14, Стрелецкие выселки – 5, Виленка – 2, Козловка – 2, Березово – 1, Волосовка – 1, Грязное – 1, Иваньково — 1, Ижеславль – 1, Киндяково – 1, Красное – 1, Первомайский – 1, Печерники – 1, Покровское1 – 1, Фирюлевка – 1);
В г. Скопин-27;
В г. Рыбное — 23;
В Сараевском районе – 22 (Красный Озерок – 7, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Сысои – 2, Бычки — 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Напольное – 1, Новый Хутор – 1, Паники – 1);
В г. Сасово – 22;
В г. Касимов — 21.
В Клепиковском районе – 18 (Аверкиево – 5, Тума – 3, Криуша – 2, Алексеево – 1, Егорово – 1, Кондаково – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Первушкино – 1, Пилево – 1, Хараблино — 1); в г.Ряжск -13; в г. Спасск – 13;
В Спасском районе – 13 (Спиртзаводской – 4, Павловка – 2, Сушки – 2, Брыкин Бор – 1, Ижевское – 1, Огородниково – 1, Старостеклянное – 1, Троица – 1).
В Захаровском районе – 11 (Смена – 5, Безлычное — 3, Плахино – 1, Поливаново – 1, Пупкино – 1); в Сасовском районе – 11 (Сотницыно – 3, Раково – 2, Фроловское – 2, Алешино — 1, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Молодежный – 1); .
В Шиловском районе – 11 (Лесной – 5, Сановка – 2, Аделино – 1, Елизаветинка – 1, Заполье – 1, Муратово – 1);
В г. Щацк -10;
В Шацком районе – 10 (Казачья Слобода – 6, Высокое – 1, Лесное Конобеево – 1, Новочернеево – 1, Печины — 1);
В Касимовском районе – 9 (Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Щербатовка – 2, Малеево -1);
В Пронске-8;
В Чучково – 8;
В Шилово -7;
В Ермишинском районе – 6 (Азеево – 2, Гремячий ключ – 2, Надежка – 1, Савватьма — 1);
В п. Милославское — 6; в Александро-Невском районе (Боровок)-5;
В Ермиши – 5;
В Ряжском районе – 5 (Петрово – 2, Шереметьево – 2, Дегтяное – 1);
В р.п. Сараи – 5;
В Пронском районе – 4 (Б. Погореловка – 1, Маклаково – 1, Мамоново – 1, Роскино — 1);
В Ухолово — 4;
В Милославском районе – 3 (Бугровка – 1, Кочуры – 1, Чернава — 1);
В р.п. Старожилово – 3;
В Старожиловском районе– 3 (Ивановское – 1, Истье — 1, Панинская слобода — 1);
В Чучковском районе ( Мелихово)-3;
В Александро-Невском– 2;
В Захарово – 2;
В Путятинском районе – 2 (Глебово – 1, Строевское – 1);
В Спас-Клепиках — 2; в Ухоловском районе – 2 (Поляки – 1, Покровское — 1);
В Кораблино – 1;
В Кораблинском районе ( Кипчаково) – 1;
В р.п. Сапожок – 1.
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