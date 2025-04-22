Киллер Гоша Крокодил расстрелял девять человек в сауне и 30 лет оставался на свободе

Игорь Батенев, известный как киллер Гоша Крокодил, расстрелял девять человек в московской сауне в середине девяностых и 30 лет оставался на свободе, пишет «Лента.ру».

Дорогомиловский суд Москвы осудил 55-летнего мужчину на 17 лет лишения свободы лишь в начале апреля.

Эпизод произошел 30 апреля 1994 года в спорткомплексе ТЭЦ №4 на Бережковской набережной. В расположенную там сауну ворвались четверо человек и открыли огонь из пистолетов ТТ и револьвера Taurus. Жертвами нападения стали шесть человек. Еще троих госпитализировали с ранениями.

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Сотрудники милиции задержали несколько человек, которые могли быть причастны к расправе, однако их пришлось отпустить из-за отсутствия доказательств.

По одной из версий, покушение организовала «Гагаринская» ОПГ во главе с Владимиром Гагариновым. В 1993 году он перебрался из Кировской области в Москву, где познакомился с бизнесменами с Багаевым и Хайкиным. Предположительно, они организовали совместный бизнес, но затем между ними возникли разногласия. На Гагаринова организовали покушение, он выжил и решил отомстить.

Среди потерпевших оказалась Елена Яркова, которая спустя 30 лет опознала Игоря Батенева по фотографии 1996 года.

Вскоре после инцидента в бане трое из четверых стрелков пропали без вести или погибли.

«На Батенева, то есть четвертого стрелка, в 2005 году было совершено покушение. В него стреляли, когда он с дочкой выходил из дома», — говорится в публикации.

Мужчина остался жив. СК взялся за его дело в 2021 году. Вскоре его задержали. Батенева прозвали Гоша Крокодил за куртку зеленого цвета, которую он носил.

Весной 2024 года Батеневу вынесли оправдательный приговор, его осудили лишь со второго раза в апреле этого года.