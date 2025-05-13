Кажетта Ахметжанова назвала счастливые и проблемные номера квартир

Многие знают, что числа имеют скрытое значение. Они могут влиять на судьбу человека, придавая его жизни определённую энергетику. Даже номер квартиры, подъезда, этажа или дома способен заранее подсказать, какой будет жизнь в этом месте и к чему жильцам стоит быть готовыми. О том, что может означать номер квартиры и бывают ли «несчастливые» номера, рассказала порталу «Вечерняя Москва» ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.

Значение номера квартиры или дома

Чтобы понять, какая энергетика присутствует в жилом помещении, можно использовать два подхода:

Сложите цифры только номера квартиры или дома до получения одной цифры.

Например, № 138: 1 + 3 + 8 = 12, 1 + 2 = 3. Также можно сложить номера дома, подъезда, этажа и квартиры — опять же до одной цифры.

Если в номере есть дробь (например, 51/2), её можно просто игнорировать: 5 + 1 + 2 = 8.

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Значения букв (литер):

Каждой букве соответствует определённое число:

1 — а, и, с

— а, и, с 2 — б, т

— б, т 3 — в, к, у

— в, к, у 4 — г, л, ф, э

— г, л, ф, э 5 — д, м, х, ю

— д, м, х, ю 6 — е, н, ц, я

— е, н, ц, я 7 — о, ч

— о, ч 8 — ж, п, ш

— ж, п, ш 9 — з, р, щ

После получения итогового числа можно определить, насколько жильё подходит именно вам:

1 — Подходит для творческих и амбициозных людей. Лёгко приходят идеи, быстро находятся решения бытовых задач.

— Подходит для творческих и амбициозных людей. Лёгко приходят идеи, быстро находятся решения бытовых задач. 2 — Идеальный вариант для молодожёнов и семей с детьми. Символизирует партнёрство и поддержку.

— Идеальный вариант для молодожёнов и семей с детьми. Символизирует партнёрство и поддержку. 3 — Вопросы будут решаться быстро. В вашу пользу или нет — зависит от вашей реакции.

— Вопросы будут решаться быстро. В вашу пользу или нет — зависит от вашей реакции. 4 — Подходит тем, кто любит путешествовать. Такая цифра «охраняет» дом во время отсутствия хозяев.

— Подходит тем, кто любит путешествовать. Такая цифра «охраняет» дом во время отсутствия хозяев. 5 — Комфортна для работающих в науке и образовании. Привлекает надёжных друзей и деловых партнёров.

— Комфортна для работающих в науке и образовании. Привлекает надёжных друзей и деловых партнёров. 6 — Безопасное место для тех, кто любит собирать у себя дома родных и друзей.

— Безопасное место для тех, кто любит собирать у себя дома родных и друзей. 7 — Подходит людям, стремящимся идти в ногу со временем и технологиями.

— Подходит людям, стремящимся идти в ногу со временем и технологиями. 8 — Отличный выбор для домоседов и тех, кто отдыхает, наводя уют.

— Отличный выбор для домоседов и тех, кто отдыхает, наводя уют. 9 — Может усиливаться ощущение потустороннего, особенно при конфликтах между жильцами.

Влияние количества цифр в номере

Также важно учитывать количество цифр в номере квартиры или дома:

Одна цифра (например, № 5 или № 3) — в жизни жильца может быть много трудностей, но у него всегда хватит сил и времени их преодолеть. Важно заручиться поддержкой близких, чтобы негативная энергия не испортила семейные отношения.

(например, № 5 или № 3) — в жизни жильца может быть много трудностей, но у него всегда хватит сил и времени их преодолеть. Важно заручиться поддержкой близких, чтобы негативная энергия не испортила семейные отношения. Две цифры (от 11 до 99) — создают относительно безопасное энергетическое поле. Здесь будет комфортно жить, если в доме поддерживаются чистота, порядок и доверие. Заботьтесь о жилище: вовремя делайте ремонт, не накапливайте мусор, проветривайте помещения, не пускайте в дом людей с негативной энергетикой.

(от 11 до 99) — создают относительно безопасное энергетическое поле. Здесь будет комфортно жить, если в доме поддерживаются чистота, порядок и доверие. Заботьтесь о жилище: вовремя делайте ремонт, не накапливайте мусор, проветривайте помещения, не пускайте в дом людей с негативной энергетикой. Три цифры — усиливают ваш взгляд на мир. Вы можете стать более чувствительными и эмоциональными. Для баланса полезны спорт и психологическая разгрузка. Желательно установить современные системы безопасности.

Ноль в номере можно не учитывать, так как это нейтральный символ. Например, дом № 104 можно рассматривать как 1 и 4.

Существуют ли счастливые и несчастливые номера?

Считается, что наименее благоприятны квартиры с цифрами 1, 3, 6, 8, 9 — особенно в определённых сочетаниях. Опасными считаются номера: 33, 13, 131, 313, а также 666. В таких квартирах чаще происходят бытовые проблемы, кражи и пожары.

Более «счастливыми» считаются номера, в которых есть цифры 7, 5, 4, 2. В таких домах реже возникают конфликты с соседями, проблемы с коммунальными службами и оформлением документов.