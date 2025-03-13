Какие праздники 14 марта: приметы, запреты и исторические события

14 марта — день, когда переплетаются древние традиции и современные события. Православные христиане чтут память святой Евдокии Илиопольской, известной как Евдокия Свистунья, день которой сопровождается народными приметами и поверьями, связанными с весенним пробуждением природы.

Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха

В этот день православные почитают святую Евдокию Илиопольскую, принявшую мученическую смерть в эпоху раннего христианства. В юности, отличаясь необыкновенной привлекательностью, она вела распутный образ жизни и скопила огромное богатство. Под влиянием монаха Германа Евдокия обратилась к христианской вере. Раздав свое состояние епископу города Гелиополя, она приняла монашеский постриг и впоследствии возглавила женский монастырь. Местный правитель Диоген, пораженный ее красотой, попытался соблазнить Евдокию, но она, несмотря на жестокие истязания, осталась верна своим обетам.

Второе имя Евдокии, «Свистунья», объясняется тем, что в день ее памяти часто поднимаются сильные ветры, издающие свист. Существует и другая версия: святую так прозвали из-за пробуждения животных от зимней спячки, приветствующих приход весны своими звуками.

Реклама

Народное название этого дня – Авдотья Плющиха – связано с весенним разрушением льда и снега. Талая вода, собранная в этот день, считалась обладающей уникальными целебными свойствами.

Существовали приметы, связанные с погодой в этот день: «Теплый ветер на Евдокию – к дождливому лету», «Откуда ветер на Евдокию, оттуда и весной, и летом», «Ясная погода на Евдокию – к ясному лету».

Что нельзя делать 14 марта?

Нельзя начинать новые дела, так как они могут оказаться неудачными.

Не стоит ссориться и ругаться, чтобы не привлечь негативную энергию.

Не рекомендуется давать в долг деньги, иначе финансовые проблемы могут затянуться.

Нельзя игнорировать природные явления, так как они могут быть предупреждениями.

Приметы на 14 марта

Если день солнечный и теплый, то весна будет ранней и дружной.

Если снег тает быстро, то лето будет дождливым.

Услышать пение птиц утром — к хорошим новостям.

Если ветер сильный, то погода в ближайшие дни будет переменчивой.

Туман утром предвещает затяжную весну.

Международный день рек

Этот праздник, известный также как Международный день борьбы за реки, воду и жизнь, был учрежден в 1997 году в Бразилии. Инициатором выступила американская экологическая организация «Международная сеть рек» в рамках первой международной конференции, направленной против возведения крупных плотин. В этой конференции приняли участие природоохранные организации из двадцати государств, включая Россию, Соединенные Штаты Америки, Бразилию, Индию, Аргентину, Мексику, Китай, Германию, Японию, Францию и Австралию.

День числа «Пи»

Идея отмечать этот день принадлежит американскому физику Ларри Шоу, который в 1987 году заметил, что американская запись даты 14 марта – 3/14 – соответствует начальным цифрам числа Пи.

Число Пи представляет собой отношение длины окружности к её диаметру и имеет значение 3,1415926… Первые вычисления выполнил Архимед, а последующие поколения математиков постепенно уточняли его значение. Сегодня компьютеры способны вычислить миллионы знаков после запятой, но конечное значение числа Пи недостижимо. Сколько бы знаков ни было вычислено, всегда останется возможность продолжить вычисления. Именно поэтому число Пи считается иррациональным, то есть не поддающимся полному определению.

В 1956 году в США в Национальной ассоциации радиотелевизионных журналистов был продемонстрирован первый в истории видеомагнитофон

Изначально видеомагнитофон был создан американской компанией Ampex, основанной в 1943 году эмигрантом из России Александром Понятовым. Первые модели представляли собой катушечные устройства, предназначенные исключительно для применения в телецентрах.

В 1958 году, во время посещения американской выставки в Москве, Никита Хрущев увидел видеозапись своей встречи с американским послом. Будучи впечатленным, советский лидер немедленно распорядился о создании аналогичного устройства, подчеркнув, что оно должно быть «не хуже» зарубежного аналога. Результатом этих усилий стал первый советский видеомагнитофон под названием «Кадр», который производился в СССР до середины 1980-х годов.

В 1954 году было завершено строительство Кольцевой линии Московского метрополитена

Завершающий отрезок Кольцевой линии метро, соединяющий станции «Белорусская» и «Парк культуры», был введен в эксплуатацию 14 марта 1954 года.

Изначально проект метрополитена не предусматривал кольцевую линию. Планировалось создание диаметров, пересекающих центр города с пересадочными узлами. Однако после запуска второй очереди в 1938 году стало ясно, что пересадочные станции не справятся с потоком пассажиров.

Работы по созданию кольца начались сразу после завершения Великой Отечественной войны. Первый участок длиной 6,4 километра, включавший шесть станций («Парк культуры», «Калужская», «Серпуховская», «Павелецкая», «Таганская» и «Курская»), начал функционировать 1 января 1950 года. В 1952 году был открыт участок от «Курской» до «Белорусской», а в 1954 – последний участок, соединивший «Белорусскую» и «Парк культуры».

Сегодня Кольцевая линия насчитывает 12 станций и имеет общую длину 19,4 километра. Ежедневно её услугами пользуются более полумиллиона пассажиров.