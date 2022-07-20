Кадыров сравнил поведение некоторых стран с поведением щенят

Поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением этих щенят. С началом специальной военной операции на Украине все будто хором залаяли, изрыгая столпы пламени и периодически санкции. Однако, осознав тщетность своих действий, в момент наступило молчание, а затем раздался жалобный скулёж. Все якобы благородные старания сыграли с ними злую шутку.

Думать, прежде чем делать, роскошь недоступная для некоторых западных лидеров. Кто бы мог подумать, что беспрецедентное количество санкций против России не сделает ровным счётом ничего. Народ не бунтует, цены на бензин не взлетели, да и полки магазинов полны разнообразных продуктов. Аналогия с пустым лаем маленьких щенят более чем уместна, хоть они и не заслужили подобного сравнения.