Кадыров показал красоты высокогорного Итум-Калинского района Чечни

Рамзан Кадыров рассказал о красотах высокогорной Чечни. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

В понедельник я посетил красоты высокогорного Итум-Калинского района ЧР. В верховьях Малхистинского ущелья расположено одно из крупнейших погребальных мест на Северном Кавказе — Цой-Педе (Город мёртвых). Оно датируется примерно 14-16 веками.

Тогда ещё чеченцы не исповедовали Ислам и жили языческими убеждениями. Здесь сохранились до наших дней две сторожевые башни и более сорока склепов, в которых находятся останки людей эпохи средневековья.

В верховье безумно красивого, чарующего своим великолепием Аргунского ущелья, мы проехали практически до российско-грузинской границы по дороге Итум-Кали — Шатили. К сожалению, участок дороги от неё до грузинского села не достроен. Мы надеемся, что в перспективе будет достигнуто понимание по этому вопросу с грузинской стороной, и дорога между Россией и Грузией на чеченском направлении будет построена и открыта.

Покоряя горные маршруты, мы наблюдали, как жизнь бурлит в этом живописном крае — на склонах величественных гор спокойно пасутся косули. Здесь также встречаются благородные маралы, медведи, дикие кабаны, волки и лисы, а в воздухе беззаботно парят орлы.

Глубокие ущелья, по дну которых с грохотом несутся мощные потоки бурлящей Орги, молчаливо хранят тайны исторических событий многовековой давности.

Мы отлично провели время и получили массу ярких, незабываемых эмоций. Итум-Калинский район ЧР обладает огромным туристическим потенциалом, который необходимо развивать. Уверен, что каждого, кто хоть раз побывает в этих головокружительных горах, будет тянуть обратно в эти места. Добро пожаловать!