Среда, 22 мая, 2024

Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса «Дорога звезд»

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/ddt_rzn

Воспитанники студии эстрадного вокала «L-Kids Music» Рязанского дворца детского творчества (педагог Никитина Лейла Эльшадовна) участвовали в международном вокальном фестивале-конкурсе «Дорога звёзд». Он проходил в Казани 1-3 мая.

Конкурс собрал более 200 участников из 40 городов разных областей России. Членами жюри стали главный музыкальный редактор проектов Первого канала Марина Андрусенко, музыкальный редактор телепроектов «Голос», «Голос Дети», «Голос 60+», «Главная сцена» Наталья Шамиладзе и ректор IFA, эксперт телепроектов «Ну-ка все вместе», «Победитель» Ольга Попкова.

Рязанские юные вокалисты стали лауреатами конкурса в разных возрастных категориях в номинациях «Эстрадный вокал. Соло» и «Эстрадный вокал. Ансамбль».

Лауреаты 1 степени — Виктория Захарова и Лев Захаров;

Лауреаты 2 степени — Сергей Ремизов, Милена Балян, Ксения Шатаева, Иван Власенко, Полина Урывская, Варвара Тищенко;

Лауреаты 3 степени — группа «Жара-Kids», группа «Смузи-бэнд», Валерия Кураксина, София Каменева, Ярослава Прыгунова, Ева Казарян, Юлия Бодрова.

Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса "Дорога звезд"
Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса "Дорога звезд"
Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса "Дорога звезд"
Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса "Дорога звезд"
Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса "Дорога звезд"
Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса "Дорога звезд"
Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса "Дорога звезд"
Юные рязанцы стали лауреатами международного вокального фестиваля-конкурса "Дорога звезд"

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