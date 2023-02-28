Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Эндоскоп помог рязанским волонтёрам вызволить котёнка из вентиляционной шахты

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Фото из группы МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. Васильева ВКонтакте

Волонтёры, студенты Рязанского государственного медицинского университета, поделились историей спасения котёнка, упавшего в шахту вентиляции одной из многоэтажек.

Отряд Salus получил сообщение о том, что животное застряло в вентшахте дома. Жильцы рассказали, что малыш громко мяукал и звал на помощь более суток. Эхо мешало понять, между какими этажами может находиться котёнок.

Добровольцы оперативно выехали на помощь с необходимым снаряжением. С помощью жильцов, эндоскопа и прочего оборудования через стену кладовки в одной из квартир удалось установить, где находится животное. Спасательная операция заняла три часа.

История закончилась хорошо. Совсем крохотный герой происшествия сразу обрёл любящих хозяев – его приютили соседи.

Волонтёры поблагодарили за содействие неравнодушных жильцов дома.

Эндоскоп помог рязанским волонтёрам вызволить котёнка из вентиляционной шахты
Эндоскоп помог рязанским волонтёрам вызволить котёнка из вентиляционной шахты
Эндоскоп помог рязанским волонтёрам вызволить котёнка из вентиляционной шахты

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