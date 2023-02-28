Эндоскоп помог рязанским волонтёрам вызволить котёнка из вентиляционной шахты

Волонтёры, студенты Рязанского государственного медицинского университета, поделились историей спасения котёнка, упавшего в шахту вентиляции одной из многоэтажек.

Отряд Salus получил сообщение о том, что животное застряло в вентшахте дома. Жильцы рассказали, что малыш громко мяукал и звал на помощь более суток. Эхо мешало понять, между какими этажами может находиться котёнок.

Добровольцы оперативно выехали на помощь с необходимым снаряжением. С помощью жильцов, эндоскопа и прочего оборудования через стену кладовки в одной из квартир удалось установить, где находится животное. Спасательная операция заняла три часа.

История закончилась хорошо. Совсем крохотный герой происшествия сразу обрёл любящих хозяев – его приютили соседи.

Волонтёры поблагодарили за содействие неравнодушных жильцов дома.