Ярославцы забили тревогу из-за загрязнения Волги в Мышкине

Житель Мышкина Павел Смирнов пожаловался 76.RU на загрязнение Волги в городе.

По его словам, в реку сливают грязную жидкость.

«Зловонная жижа с городской очистной станции прямиком стекает в Волгу», — уточнил Смирнов.

Местный житель уточнил, что ранее слив не было видно, поскольку уровень реки был выше.

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Ярославец уточнил, что из трубы вытекает черная вода с канализационным запахом.

В природоохранной прокуроре подтвердили, что в Мышкине есть проблемы слива сточных вод и жидкости с очистных сооружений.

Кроме того, в Минтрансе Ярославской области уточнили, что в городе устарели очистные сооружения, необходим новый объект.