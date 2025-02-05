Ярославцы забили тревогу из-за загрязнения Волги в Мышкине

Житель Мышкина Павел Смирнов пожаловался 76.RU на загрязнение Волги в городе.
По его словам, в реку сливают грязную жидкость.
Местный житель уточнил, что ранее слив не было видно, поскольку уровень реки был выше.
Ярославец уточнил, что из трубы вытекает черная вода с канализационным запахом.
В природоохранной прокуроре подтвердили, что в Мышкине есть проблемы слива сточных вод и жидкости с очистных сооружений.
Кроме того, в Минтрансе Ярославской области уточнили, что в городе устарели очистные сооружения, необходим новый объект.