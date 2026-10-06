Американский миллиардер Илон Маск грезит путешествием на Марс. Он всерьёз говорит о том, что там могли бы обосноваться колонисты с Земли. Сейчас это звучит как фантастика. Но на этом фоне ещё фантастичнее выглядит пророчество, приписываемое Ванге. И вот оно получило «второе дыхание». В соцсетях и СМИ обсуждают: через два года якобы люди полетят на Венеру.

На странное предсказание обратили внимание журналисты издания «Царьград». Венера давно не рассматривается как потенциальное место для человека. Но Ванга якобы не только «назначила» это космическое путешествие на 2028 год, но и предрекла открытие некого нового источника энергии.

Почему пророчества Ванги вызывают сомнения

Стоит воспользоваться любым поисковиком. И запросто можно найти прогнозы любого медийного «провидца» с разбивкой по годам. Правда, есть нюанс. Большая часть этих пророчеств принадлежит неизвестным авторам. А громкое раскрученное имя нужно для привлечения внимания.

За авторством Ванги по Сети гуляют сотни, если не тысячи пророчеств на любой вкус. Некоторые появляются и тут же исчезают. Иные живут годами, будоража умы впечатлительных людей.

Одно из таких «пророчеств» снова оказалось на слуху. Приписываемое Ванге предсказание говорит о событиях, которые якобы произойдут в 2028 году.

Настоящего автора «прогноза» установить невозможно. Сама болгарская провидица всегда избегала называть конкретные даты. И вообще давала максимально туманные формулировки. Известный метод: тогда к такому «пророчеству» можно будет привязать множество событий.

Пророчество Ванги на 2028 гол

Внезапно получившее «второе дыхание» пророчество Ванги весьма старое. В нём упоминается не только 2028-й, но и 2023-й год. Три года назад Земля должна была «сдвинуться со своей орбиты».

То ли прогноз не сбылся, то ли «сдвиг» остался незамеченным никем, в том числе учёными. Явно абсурдная деталь не смущает тех, кто отряхнул пыль с этой байки. Итак, что же нас ждёт в 2028-м, если верить «Ванге»? Потрясающая новость: люди наконец-то полетят на Венеру. Якобы именно через два года на соседнюю с нами планету отправится первая пилотируемая миссия.

Почему полёт на Венеру невозможен

Давление на этой планете в 92 раза выше, чем на Земле. Оно такое же, как на глубине океана, куда люди не могут погружаться без специального оборудования. Любого, кто оказался бы на Венере, просто расплющило бы.

Венера — самая горячая планета Солнечной системы. Температура на её поверхности достигает 460–470 градусов Цельсия. Там плавятся даже металлы. Что уж говорить про людей?

А ещё Венера славится отсутствием кислорода в атмосфере. Воздух там наполнен углекислым газом, а облака состоят из серной кислоты. В общем, совсем непохоже на место, куда хочется отправиться в космический вояж.

Удивительно, но всё это не смущает тех, кто транслирует «пророчество Ванги» о скором путешествии на Венеру. И глазом не моргнув, такие авторы пишут: если к концу 2028-го по телевизору покажут старт ракеты с экипажем на борту, направляющейся к утренней звезде, значит, Ванга снова попала в точку.

«Снова попала в точку» — вот так ненавязчиво читателю внушают идею о том, как часто провидица оказывалась права. Хотя на деле её «сбывшиеся предсказания» появлялись уже после события. Трюк известный: легче предугадывать то, что уже случилось.

Но не одним полётом на Венеру удивляют авторы «пророчества». Якобы в том же 2028-м некие учёные научатся извлекать энергию из нового источника. Он и станет альтернативой углеводородам.

Разумеется, никаких подробностей нет. Только фантазия о том, в чём авторы «пророчества» смыслят столько же, сколько в астрономии.